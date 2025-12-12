शेयर बाजार में ‘धुरंधर’ निकला यह स्टॉक, आज फिर 5% बढ़ा भाव, अब कौन सी खबर आई?

संक्षेप: Shakti Pumps Share Price: शक्ति पम्प्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव आज शुक्रवार को 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह 23.98 करोड़ रुपये का काम है।

Shakti Pumps Share Price: शक्ति पम्प्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव आज शुक्रवार को 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह 23.98 करोड़ रुपये का काम है। यह काम कंपनी को झारखंड से मिला है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 1200 सोलर वाटर पंपिंद सिस्टम्स लगाने का काम मिला है।

झारखंड से कंपनी को मिला यह दूसरा वर्क ऑर्डर है। यह वर्क ऑर्डर कंपनी को पीएम कुसुम योजना के तहत मिला है। बता दें, गुरुवार को कंपनी को महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से मिला था।

दो दिन में 19% की तेजी बीसएई में कंपनी के शेयरों का भाव 617.65 रुपये के लेवल पर खुला है। कंपनी के शेयरों की कीमतों करीब 5 प्रतिशत की उछाल के बाद यह स्टॉक 660.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इससे पहले कल कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का प्रदर्शन कैसा? जुलाई से सितंबर के दौरान शक्ति पम्प्स का रेवन्यू 666.35 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 634.59 करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 90.71 करोड़ रुपये रहा था। EBITDA सितंबर तिमाही के दौरान 141.49 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म रहा शानदार बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 1398 रुपये और 52 वीक लो लेवल 549 रुपये है। दो साल में शक्ति पम्प्स के शेयरों की कीमतों में 289 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 1283 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।