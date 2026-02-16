इस मल्टीबैगर स्टॉक ने तोड़ा निवेशकों का दिल, 13% गिरा भाव, क्यों हो रही है बिकवाली
Multibagger Stock: शक्ति पंप इंडिया (Shakti Pumps) के शेयर तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी का शेयर आज 13 प्रतिशत टूट चुका है। जिसके बाद बीएसई में यह स्टॉक 52 वीक लो लेवल के करीब आ गया गया। बता दें, शक्ति पंप का 52 वीक लो लेवल 549 रुपये प्रति शेयर है।
13% टूटा शेयर
बीएसई में कंपनी का शेयर आज 565.90 रुपये के स्तर पर खुला था। कुछ देर के बाद यह 12.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 558 रुपये के स्तर पर आ गया। बता दें, इससे पहले दिन में कंपनी का शेयर 590 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचा था।
नेट प्रॉफिट में 70% की गिरावट
शक्ति पंप के नेट प्रॉफिट में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 69.60 प्रतिशत घट गया। अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 31.70 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 104.10 करोड़ रुपये रहा था।
Shakti Pumps का रेवन्यू भी लुढ़का
कंपनी को सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, रेवन्यू के मोर्चे पर भी झटका लगा है। कंपनी का रेवन्यू 15.10 प्रतिशत कम हो गया। इस गिरावट के बाद कंपनी का रेवन्यू 551 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का रेवन्यू पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के दौरान 648.80 करोड़ रुपये रहा था।
EBITDA सालाना आधार पर 61.80 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59 रुपये के लेवल पर आ गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 154.40 करोड़ रुपये था।
एक साल से संघर्ष कर रहा है शेयर
शक्ति पम्प का शेयर पिछले एक साल से स्टॉक मार्केट में संघर्ष कर रहा है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.23 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दो साल में यह स्टॉ पोजीशनल निवेशकों को 133 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
तीन साल में Shakti Pumps के शेयरों की कीमतों में 731 प्रतिशत और 5 साल में 552 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 10 साल में यह स्टॉक 3230 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
इस कंपनी ने 2024 में निवेशकों को एक शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।