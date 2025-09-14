Shakti Pumps received 374 crore rupee work order share jumps 2695 percent मल्टीबैगर स्टॉक को महाराष्ट्र से मिला ₹374 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर, 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को मिला ₹2695 का रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक शक्ति पम्प्स (इंडिया) लिमिटेड (Shakti Pumps (India) Limited) को एक फ्रेश ऑर्डर मिला है। कंपनी को महाराष्ट्र से 374 करोड़ रुपये का काम मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 01:13 PM
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक शक्ति पम्प्स (इंडिया) लिमिटेड (Shakti Pumps (India) Limited) को एक फ्रेश ऑर्डर मिला है। कंपनी को महाराष्ट्र से 374 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह वर्क ऑर्डर कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से मिला है। बता दें, बीते हफ्ते शुक्रवार को इस कंपनी के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली थी। बीएसई में यह स्टॉक 6.07 प्रतिशत की तेजी के साथ 858.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

कंपनी को मिला है बड़ा वर्क ऑर्डर

शक्ति पम्प्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि उन्हें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 34,720 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स का ऑर्डर मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 374 करोड़ रुपये की है। इस बार कंपनी को 12451 सिस्टम लगाने है। इससे पहले शक्ति पम्प्स को 10,000 सिस्टम का ऑर्डर महाराष्ट्र से मिला था। उस वर्क ऑर्डर की कीमत 268.88 करोड़ रुपये थी।

शेयर बाजार में कंपनी ने इस साल कितना रिटर्न दिया?

पिछले एक महीने में शक्ति पम्प्स के शेयरों की कीमतों में 2.73 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी यह स्टॉक इस साल 23 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न देने में ही सफल रहा है। वहीं, एक साल में शक्ति पम्प्स के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली थी। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1398 रुपये और 52 वीक लो लेवल 653.81 करोड़ रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10,591.86 करोड़ रुपये का है।

2 साल शक्ति पम्प्स के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक होल्ड करने पर 582 प्रतिशत का लाभ मिला है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 2695 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

