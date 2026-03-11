मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रॉकेट बने इन कंपनियों के शेयर, 19% तक चढ़ गए शेयर के दाम

शक्ति पंप्स इंडिया, रोटो पंप्स, NCC और केईसी इंटरनेशनल के शेयर बुधवार को 19% तक उछल गए हैं। मोदी सरकार के एक बड़े फैसले के बाद इन कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए हैं। कैबिनेट ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के 2028 तक के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है।

शक्ति पंप्स इंडिया, रोटो पंप्स, एनसीसी और केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। इन कंपनियों के शेयर बुधवार को BSE में 19 पर्सेंट तक उछल गए हैं। मोदी सरकार के एक बड़े फैसले के बाद शक्ति पंप्स इंडिया, एनसीसी और केईसी इंटरनेशनल के शेयर रॉकेट बन गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के 2028 तक के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम पर कुल 8.69 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के योगदान को बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो कि 2019-20 में 2.1 लाख करोड़ रुपये था। इस स्कीम के तहत बाकी की फंडिंग राज्यों सरकारों की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी।

19% उछल गए शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर

कम्प्रेशर्स, पंप्स और डीजल इंजन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर बुधवार को BSE में 19 पर्सेंट के उछाल के साथ 584.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 2 साल में शक्ति पंप्स के शेयर 170 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। वहीं, 3 साल में शक्ति पंप्स इंडिया के शेयरों में 690 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 10 साल में शक्ति पंप्स इंडिया के शेयर 2215 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1047 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 462.50 रुपये है।

15% से ज्यादा उछल गए रोटो पंप्स के शेयर

रोटो पंप्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 63.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एनसीसी लिमिटेड (NCC Limited) के शेयरों में भी अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर बुधवार को 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 154.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। केईसी इंटरनेशनल के शेयर भी बुधवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट की तेजी के साथ 556 रुपये पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा, किर्लोस्कर ब्रदर्स, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी 6 पर्सेंट तक का उछाल देखने को मिला है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के शेयर भी उछाल के साथ 1135 रुपये पर पहुंच गए हैं।