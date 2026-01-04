Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shakti Pumps India Ltd gets new work order from haryana
इस कंपनी पर हो रही है वर्क प्रोजेक्ट की बारिश, हरियाणा से मिला ₹23 करोड़ का काम

संक्षेप:

Multibagger Stocks: मल्टीबैगर स्टॉक शक्ति पम्प लिमिटेड (Shakti Pumps India Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी पर वर्क ऑर्डर की बारिश हो रही है। 2 जनवरी को एक बार फिर से इस कंपनी को एक नया काम मिला है।

Jan 04, 2026 03:25 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stocks: मल्टीबैगर स्टॉक शक्ति पम्प लिमिटेड (Shakti Pumps India Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी पर वर्क ऑर्डर की बारिश हो रही है। 2 जनवरी को एक बार फिर से इस कंपनी को एक नया काम मिला है। इस बार काम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से मिला है। कंपनी को इस वर्क प्रोजेक्ट के तहत 792 सोलर वायर पम्पिंग सिस्टम्स लगाने हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत मिले इस वर्क ऑर्डर की कीमत 23.54 करोड़ रुपये की है। जिसे 90 दिन में पूरा करना है।

31 दिसंबर को भी मिला था काम

कंपनी को पिछले के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड से 4840 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वारट पम्पिंग सिस्टम्स का काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर की कुल कीमत 170.25 करोड़ रुपये थी। जिसे 120 दिन में पूरा करना है।

30 दिसंबर 2025 को झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से 1000 ऑफ ग्रिड सोलर फोलोवोल्टिक वाटर पम्पिंग सिस्टम लगाने का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल कीमत 21 करोड़ रुपये है।

शेयरों का प्रदर्शन बीते एक साल में कैसा

शुक्रवार को शक्ति सोलर पम्प के शेयर बीएसई में 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 742.65 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में शक्ति पम्प का शेयर 36 प्रतिशत टूट चुका है। दो साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 339 प्रतिशत और 5 साल में 1384 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, शक्ति पम्प के शेयरों का भाव 10 साल में 2656 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

2025 में कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 5 शेयर पर बोनस शेयर दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

