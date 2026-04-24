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शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी ने बांद्रा में खरीदे 3 फ्लैट, 1 वर्ग फुट की कीमत ₹84,000

Apr 24, 2026 12:02 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी को भारत की हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी मैनेजरों में गिना जाता है। पूजा और उनकी फैमिली ने मुंबई के बांद्रा इलाके के कार्टर रोड पर तीन शानदार अपार्टमेंट खरीदे हैं। तीनों फ्लैटों पर कुल स्टांप ड्यूटी ₹2.16 करोड़ से अधिक चुकाई गई।

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी ने बांद्रा में खरीदे 3 फ्लैट, 1 वर्ग फुट की कीमत ₹84,000

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की लंबे समय से मैनेजर पूजा गुरनानी, उनके पति हितेश प्रकाश गुरनानी और पिता मोहन सियाराम दादलानी ने मुंबई के बांद्रा इलाके के कार्टर रोड पर तीन शानदार अपार्टमेंट खरीदे हैं। CRE मैट्रिक्स ने रजिस्ट्री दफ्तर के दस्तावजों के हवाले से बताया कि इन तीनों फ्लैटों की कुल कीमत ₹38.21 करोड़ है। तीनों फ्लैट ‘वरुण’ बिल्डिंग में हैं और हर फ्लैट की कीमत ₹12.73 करोड़ है। गौरतलब है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी को भारत की हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी मैनेजरों में गिना जाता है।

ये तीनों सी फेस यानी इनका फ्रंट समुद्र की ओर वाले‘वरुण’ नामक बिल्डिंग में हैं, जिसे ट्राइक्शा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड डेवलप कर रहा है। हर अपार्टमेंट की कीमत ₹12.73 करोड़ रखी गई है। सभी फ्लैट 16वीं और 17वीं मंजिल पर स्थित हैं। इस डील में कुल छह कार पार्किंग एरिया भी शामिल हैं। फिलहाल इस बिल्डिंग में काम चल रहा है और दिसंबर 2028 तक इन फ्लैटों के मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।

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हर फ्लैट की ये है खासियत

हर फ्लैट का कारपेट एरिया 1,511 वर्ग फुट है, जबकि बालकनी का क्षेत्रफल 81 वर्ग फुट है। हर फ्लैट के साथ दो कार पार्किंग मिल रही हैं, यानी कुल छह पार्किंग। सभी तीन यूनिटों का रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल 2026 को हुआ, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹38.21 करोड़ हो गई।

सरकार को ₹2.16 करोड़ से अधिक का मिला टैक्स

इस प्रीमियम डील ने राज्य के खजाने को भी बड़ी कमाई कराई है। तीनों फ्लैटों पर कुल स्टांप ड्यूटी ₹2.16 करोड़ से अधिक चुकाई गई। हर फ्लैट पर पर्सनल स्टांप ड्यूटी ₹63.6 लाख से ₹76.4 लाख के बीच रही। यह इस बात का संकेत है कि मुंबई में हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी डील राज्य के राजस्व में कितना बड़ा योगदान देती हैं।

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₹84,000 प्रति वर्ग फुट पर पड़ी कीमत

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबरों के मुताबिक अगर कीमत को कारपेट एरिया के हिसाब से देखें तो ₹12.73 करोड़ के हिसाब से यह डील लगभग ₹84,000 प्रति वर्ग फुट पर बैठती है। यह दर बांद्रा के लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट के हाइएस्ट लेवल को दर्शाता है, खासकर कार्टर रोड जैसी जगह पर, जो समुद्र के नजारों, सीमित इन्वेंट्री और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तथा सेलिब्रिटीज की उच्च मांग के लिए जाना जाता है।

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साल 2028 में मिलेगा कब्जा

इन फ्लैटों के कब्जे की तारीख 31 दिसंबर 2028 बताई गई है, यानी खरीदारों ने प्रीमियम प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है। यह निर्माणाधीन प्रॉपर्टी है, जिसे रि-डेवलपमेंट मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। CRE मैट्रिक्स के अनुसार, डेवलपर ‘वरुण कंपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड’ से डेवलपमेंट के अधिकार हासिल करके पुरानी ‘वरुण’ इमारत को रि-डेवलप कर रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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