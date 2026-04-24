शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी ने बांद्रा में खरीदे 3 फ्लैट, 1 वर्ग फुट की कीमत ₹84,000
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी को भारत की हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी मैनेजरों में गिना जाता है। पूजा और उनकी फैमिली ने मुंबई के बांद्रा इलाके के कार्टर रोड पर तीन शानदार अपार्टमेंट खरीदे हैं। तीनों फ्लैटों पर कुल स्टांप ड्यूटी ₹2.16 करोड़ से अधिक चुकाई गई।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की लंबे समय से मैनेजर पूजा गुरनानी, उनके पति हितेश प्रकाश गुरनानी और पिता मोहन सियाराम दादलानी ने मुंबई के बांद्रा इलाके के कार्टर रोड पर तीन शानदार अपार्टमेंट खरीदे हैं। CRE मैट्रिक्स ने रजिस्ट्री दफ्तर के दस्तावजों के हवाले से बताया कि इन तीनों फ्लैटों की कुल कीमत ₹38.21 करोड़ है। तीनों फ्लैट ‘वरुण’ बिल्डिंग में हैं और हर फ्लैट की कीमत ₹12.73 करोड़ है। गौरतलब है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा गुरनानी को भारत की हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटी मैनेजरों में गिना जाता है।
ये तीनों सी फेस यानी इनका फ्रंट समुद्र की ओर वाले‘वरुण’ नामक बिल्डिंग में हैं, जिसे ट्राइक्शा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड डेवलप कर रहा है। हर अपार्टमेंट की कीमत ₹12.73 करोड़ रखी गई है। सभी फ्लैट 16वीं और 17वीं मंजिल पर स्थित हैं। इस डील में कुल छह कार पार्किंग एरिया भी शामिल हैं। फिलहाल इस बिल्डिंग में काम चल रहा है और दिसंबर 2028 तक इन फ्लैटों के मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।
हर फ्लैट की ये है खासियत
हर फ्लैट का कारपेट एरिया 1,511 वर्ग फुट है, जबकि बालकनी का क्षेत्रफल 81 वर्ग फुट है। हर फ्लैट के साथ दो कार पार्किंग मिल रही हैं, यानी कुल छह पार्किंग। सभी तीन यूनिटों का रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल 2026 को हुआ, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹38.21 करोड़ हो गई।
सरकार को ₹2.16 करोड़ से अधिक का मिला टैक्स
इस प्रीमियम डील ने राज्य के खजाने को भी बड़ी कमाई कराई है। तीनों फ्लैटों पर कुल स्टांप ड्यूटी ₹2.16 करोड़ से अधिक चुकाई गई। हर फ्लैट पर पर्सनल स्टांप ड्यूटी ₹63.6 लाख से ₹76.4 लाख के बीच रही। यह इस बात का संकेत है कि मुंबई में हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी डील राज्य के राजस्व में कितना बड़ा योगदान देती हैं।
₹84,000 प्रति वर्ग फुट पर पड़ी कीमत
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबरों के मुताबिक अगर कीमत को कारपेट एरिया के हिसाब से देखें तो ₹12.73 करोड़ के हिसाब से यह डील लगभग ₹84,000 प्रति वर्ग फुट पर बैठती है। यह दर बांद्रा के लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट के हाइएस्ट लेवल को दर्शाता है, खासकर कार्टर रोड जैसी जगह पर, जो समुद्र के नजारों, सीमित इन्वेंट्री और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तथा सेलिब्रिटीज की उच्च मांग के लिए जाना जाता है।
साल 2028 में मिलेगा कब्जा
इन फ्लैटों के कब्जे की तारीख 31 दिसंबर 2028 बताई गई है, यानी खरीदारों ने प्रीमियम प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है। यह निर्माणाधीन प्रॉपर्टी है, जिसे रि-डेवलपमेंट मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। CRE मैट्रिक्स के अनुसार, डेवलपर ‘वरुण कंपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड’ से डेवलपमेंट के अधिकार हासिल करके पुरानी ‘वरुण’ इमारत को रि-डेवलप कर रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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