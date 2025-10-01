Shah Rukh Khan joins billionaire club for the first time know Bollywood Badshah net worth अरबपतियों की लिस्ट में पहली बार शाहरुख खान हुए शामिल, इतनी हो गई संपत्ति, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shah Rukh Khan joins billionaire club for the first time know Bollywood Badshah net worth

अरबपतियों की लिस्ट में पहली बार शाहरुख खान हुए शामिल, इतनी हो गई संपत्ति

शाहरुख खान की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से आता है। 2002 में स्थापित यह कंपनी कई हिट फिल्मों का निर्माण कर चुकी है और इसमें 500 से अधिक लोग काम करते हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 02:52 PM
share Share
Follow Us on
अरबपतियों की लिस्ट में पहली बार शाहरुख खान हुए शामिल, इतनी हो गई संपत्ति

Shah Rukh Khan Networth: साल 2025 शाहरुख खान के लिए बेहद खास रहा है। नेशनल अवॉर्ड हासिल करने के बाद अब उन्होंने अरबपति क्लब में भी अपनी एंट्री की है। हुरुन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, किंग खान की कुल संपत्ति ₹12,490 करोड़ आंकी गई है, जिससे वे बॉलीवुड स्टार्स में सबसे अमीर बन गए हैं। बता दें कि हुरुन रिच लिस्ट 2025 में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं।

कहां से हो रही है कमाई

बता दें कि शाहरुख खान की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) से आता है। 2002 में स्थापित यह कंपनी कई हिट फिल्मों का निर्माण कर चुकी है और इसमें 500 से अधिक लोग काम करते हैं। किंग खान की संपत्ति केवल कारोबार से ही नहीं, बल्कि उनके भव्य रियल एस्टेट निवेशों से भी बढ़ी है। उनका बांद्रा स्थित 200 करोड़ का आवास, मन्नत, सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा उनके पास लंदन के Park Lane में एक शानदार अपार्टमेंट हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट, बेवर्ली हिल्स में विला है। SRK के पास दिल्ली में भी संपत्ति है औ अलीबाग में फार्महाउस है। साथ ही दुबई में भी निवास स्थल है।

बॉलीवुड अमीरों की टॉप लिस्ट

- शाहरुख खान – ₹12,490 करोड़ (Red Chillies Entertainment के जरिए)

- जुही चावला & परिवार – ₹7,790 करोड़ (Knight Riders Sports में हिस्सेदारी)

- ऋतिक रोशन – ₹2,160 करोड़ (ब्रांड HRX)

- करण जौहर & परिवार – ₹1,880 करोड़

- अमिताभ बच्चन & परिवार – ₹1,630 करोड़

लग्जरी कार कलेक्शन

शाहरूख खान के पास बीएमडब्ल्यू, रोल्स-रॉयस, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, बुगाटी, रेंज रोवर जैसी प्रीमियम कारें हैं।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।