अरबपतियों की लिस्ट में पहली बार शाहरुख खान हुए शामिल, इतनी हो गई संपत्ति

Shah Rukh Khan Networth: साल 2025 शाहरुख खान के लिए बेहद खास रहा है। नेशनल अवॉर्ड हासिल करने के बाद अब उन्होंने अरबपति क्लब में भी अपनी एंट्री की है। हुरुन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, किंग खान की कुल संपत्ति ₹12,490 करोड़ आंकी गई है, जिससे वे बॉलीवुड स्टार्स में सबसे अमीर बन गए हैं। बता दें कि हुरुन रिच लिस्ट 2025 में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं।

कहां से हो रही है कमाई बता दें कि शाहरुख खान की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) से आता है। 2002 में स्थापित यह कंपनी कई हिट फिल्मों का निर्माण कर चुकी है और इसमें 500 से अधिक लोग काम करते हैं। किंग खान की संपत्ति केवल कारोबार से ही नहीं, बल्कि उनके भव्य रियल एस्टेट निवेशों से भी बढ़ी है। उनका बांद्रा स्थित 200 करोड़ का आवास, मन्नत, सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा उनके पास लंदन के Park Lane में एक शानदार अपार्टमेंट हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट, बेवर्ली हिल्स में विला है। SRK के पास दिल्ली में भी संपत्ति है औ अलीबाग में फार्महाउस है। साथ ही दुबई में भी निवास स्थल है।

बॉलीवुड अमीरों की टॉप लिस्ट - शाहरुख खान – ₹12,490 करोड़ (Red Chillies Entertainment के जरिए)

- जुही चावला & परिवार – ₹7,790 करोड़ (Knight Riders Sports में हिस्सेदारी)

- ऋतिक रोशन – ₹2,160 करोड़ (ब्रांड HRX)

- करण जौहर & परिवार – ₹1,880 करोड़

- अमिताभ बच्चन & परिवार – ₹1,630 करोड़