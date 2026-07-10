गौरी के साथ जिस घर में गुजारे थे स्ट्रगल के दिन, शाहरुख खान ने उसे अब ₹37 करोड़ में खरीदा; जानिए ऐसा क्या खास

बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान ने अपनी यादों से जुड़े दिल्ली स्थित पैतृक घर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान और उनके परिवार ने दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क में स्थित इस आलीशान मकान की दूसरी और तीसरी मंजिल करीब 37 करोड़ रुपये में खरीद ली है। इस खरीद के साथ अब पूरे मकान पर खान परिवार का मालिकाना हक हो गया है। इससे पहले इस घर का बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पहले से ही परिवार के पास था, जबकि अब बाकी दो मंजिलें भी खरीद ली गई हैं। यह घर शाहरुख और गौरी खान के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की अनगिनत यादों से जुड़ा हुआ है। मुंबई जाकर फिल्मी करियर शुरू करने से पहले दोनों इसी घर में रहते थे।

करीब 1,200 वर्ग गज (लगभग 10,800 वर्ग फुट) में फैली यह प्रॉपर्टी दिल्ली के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित रिहायशी इलाकों में गिनी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जमीन की कीमत करीब 34,260 रुपये प्रति वर्ग फुट आंकी गई है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट का मानना है कि हाल के सालों में दिल्ली में किसी सेलिब्रिटी द्वारा की गई यह सबसे चर्चित रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील्स में से एक है। इस डील के बाद शाहरुख खान की लग्जरी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो और भी मजबूत हो गया है।

शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान लंबे समय से लग्जरी रियल एस्टेट में निवेश के लिए जाने जाते हैं। मुंबई स्थित उनका मशहूर बंगला ‘मन्नत’ देश के सबसे चर्चित घरों में शामिल है। इसके अलावा उनके पास दुबई समेत कई अन्य शहरों में भी प्रीमियम प्रॉपर्टियां हैं। गौरी खान देश की जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं और परिवार की कई प्रॉपर्टियों के डिजाइन और इंटीरियर में उनकी अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि खान परिवार के घर अपनी शानदार डिजाइन और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं।

रियल एस्टेट के अलावा शाहरुख खान ने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस का भी तेजी से विस्तार किया है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पहले से ही फिल्म और कंटेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। इसके साथ ही उन्होंने D'YAVOL ब्रांड के जरिए प्रीमियम फैशन और लग्जरी व्हिस्की सेगमेंट में भी कदम रखा है। इन निवेशों ने उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि सफल बिजनेसमैन और निवेशक के रूप में भी मजबूत पहचान दिलाई है।

दिल्ली के पंचशील पार्क वाले इस घर की खरीद को भावनात्मक और व्यावसायिक, दोनों नजरियों से अहम माना जा रहा है। एक तरफ शाहरुख खान ने अपने परिवार की पुरानी यादों से जुड़े घर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया है, तो दूसरी ओर राजधानी के सबसे प्रीमियम इलाकों में अपनी रियल एस्टेट हिस्सेदारी भी बढ़ा ली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस इलाके की प्रॉपर्टी कीमतों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे यह निवेश भविष्य में और अधिक मूल्यवान साबित हो सकता है। यह सौदा एक बार फिर दिखाता है कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के बादशाह ही नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने वाले बड़े कारोबारी भी हैं।