20 जनवरी से खुल रहा एक और मेनबोर्ड IPO, प्राइस बैंड ₹124, चेक करें अन्य डिटेल

संक्षेप:

Jan 14, 2026 09:49 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Shadowfax Technologies IPO: देश की जानी-मानी लॉजिस्टिक्स कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹118 से ₹124 प्रति शेयर तय किया है। यह IPO 20 जनवरी (मंगलवार) को खुलेगा और 22 जनवरी (गुरुवार) को बंद होगा। एंकर निवेशकों को शेयरों का आवंटन 19 जनवरी को होगा। इस IPO में एक लॉट में 120 शेयर होंगे और रिटेल निवेशक को कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। शेयरों का 10% हिस्सा रिटेल, 15% NII और 75% QIB निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है।

क्या है डिटेल

IPO से जुड़ी टाइमलाइन की बात करें तो 23 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनल होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उन्हें 27 जनवरी को रिफंड मिलेगा और उसी दिन जिनको शेयर अलॉट होंगे, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 जनवरी को BSE और NSE पर होने की संभावना है। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए पूरा शेड्यूल साफ और तय है।

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज इस IPO के जरिए कुल ₹1,907.3 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें से ₹1,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा, जबकि ₹907.3 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नए फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और सॉर्टिंग सेंटर्स के लिए लीज भुगतान, ब्रांडिंग-मार्केटिंग, और अधिग्रहण व सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों में करेगी। OFS में फ्लिपकार्ट, आईएफसी, क्वालकॉम, एट रोड्स, मिराए एसेट जैसे बड़े निवेशक शामिल हैं।

कंपनी का कारोबार

कंपनी के बिजनेस की बात करें तो शैडोफैक्स एक ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है, जो सेम-डे और कुछ घंटों में डिलीवरी जैसी सेवाएं देता है। सितंबर 2025 तक कंपनी का नेटवर्क 14,758 पिनकोड, 4,299 टचपॉइंट और 53 सॉर्ट सेंटर्स तक फैल चुका है। वित्तीय प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। FY25 में कंपनी ₹6.4 करोड़ के मुनाफे में आ गई, जबकि पिछले साल नुकसान हुआ था। रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। बाजार में इसके मुकाबले ब्लू डार्ट और डिलीवेरी जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में शैडोफैक्स का IPO लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए दिलचस्प हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह जरूर लें।

