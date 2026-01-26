लिस्टिंग से पहले डरा रहा इस IPO का GMP, पहले ही दिन करा सकता नुकसान
Shadowfax Technologies IPO: भारत के प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते माहौल काफी शांत रहने वाला है। इस हफ्ते कोई भी नया मेनबोर्ड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं खुलेगा, जिससे निवेशकों की हलचल थोड़ी कम रह सकती है। हालांकि, पूरी तरह सन्नाटा भी नहीं रहेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। इसके अलावा, SME सेगमेंट में पांच नए IPO इस हफ्ते खुलेंगे, जिन पर छोटे निवेशकों की नजर बनी रह सकती है। ग्रे मार्केट के मौजूदा ट्रेंड देखें तो निवेशकों का रुख फिलहाल सतर्क नजर आ रहा है और किसी बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम दिखाई दे रही है।
डरा रहा GMP
अगर शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के GMP की बात करें, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कमजोर संकेत दे रहा है। बाजार में मिल रही जानकारी के मुताबिक, इसका अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब ₹120 बताया जा रहा है, जबकि इसका इश्यू प्राइस बैंड ₹118 से ₹124 के बीच था। यानी अपर प्राइस बैंड के मुकाबले शेयर करीब ₹4 डिस्काउंट पर लिस्ट हो सकता है। GMP के इस ट्रेंड से साफ है कि निवेशक फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं और बाजार में ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा। बता दें कि इस इश्यू को तीन दिन में करीबन 2.82 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
क्या है डिटेल
लॉजिस्टिक्स कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ 20 से 22 जनवरी तक खुला था। इस ऑफर का प्राइस बैंड 118 रुपये से 124 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के बीच तय किया गया था। इसमें कम से कम 120 इक्विटी शेयर और उससे ज्यादा के लिए, 120 के मल्टीपल में बिड लगानी थी। दस रुपए फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (टोटल ऑफर साइज़) कुल 19,072.69 मिलियन (1,907.27 करोड़ रुपए) का है। इसमें एक हजार करोड़ तक के नए जारी किए गए इक्विटी शेयर और 9072.69 मिलियन (907.27 करोड़ रुपए ) तक के बिक्री के लिए ऑफर किए गए 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर शामिल थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इस ऑफरिंग के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। नेट ऑफर' का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।