10 साल पुरानी कपंनी लेकर आ रही आईपीओ, 1000 करोड़ रुपये के होंगे नए शेयर

Sat, 1 Nov 2025 03:49 PM
Shadowfax technologies ipo: लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अपडेटेड दस्तावेज दाखिल किये हैं। नए दस्तावेजों के मसौदे के अनुसार, आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जाएगी। ओएफएस के तहत फ्लिपकार्ट इंटरनेट, एट रोड्स इन्वेस्टमेंट्स, न्यूक्वेस्ट एशिया फंड, नोकिया ग्रोथ पार्टनर्स, आईएफसी, मिरे एसेट, क्वालकॉम एशिया पैसिफिक, और स्नैपडील के संस्थापक कुनाल बहल और रोहित बंसल अपने कुछ शेयर बेचेंगे। बता दें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी और जेएम फाइनेंशियल इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

क्या है कंपनी का प्लान

शैडोफैक्स ने आईपीओ से प्राप्त रकम में से 423.4 करोड़ रुपये अपने नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर पर और 138.6 करोड़ रुपये नए फर्स्ट माइल सेंटर, लास्ट माइल सेंटर और सॉर्ट सेंटर के लिए लीज भुगतान पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, 88.6 करोड़ रुपये ब्रांडिंग, मार्केटिंग और संचार लागतों पर खर्च किए जाएंगे, और शेष राशि अज्ञात अकार्बनिक अधिग्रहणों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अलग रखी जाएगी।

कंपनी की कमाई और एबिटा

कंपनी की आय का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा ई-कॉमर्स खंड से आता है, जबकि शेष आय क्विक कॉमर्स और हाइपरलोकल डिलीवरी से होती है। वित्तीय मोर्चे पर कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 24,851.31 मिलियन रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जिसमें 1.96% का समायोजित एबिटा मार्जिन शामिल है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छह महीनों के लिए राजस्व 18,056 मिलियन रुपये रहा, जबकि समायोजित एबिटा मार्जिन बढ़कर 2.86% हो गया। बता दें कि फ्लिपकार्ट, टीपीजी, एट रोड्स वेंचर्स, मिराए एसेट वेंचर्स और नोकिया ग्रोथ फंड्स शैडोफैक्स के प्रमुख निवेशक हैं।

10 साल पुरानी है कंपनी

शैडोफैक्स की बात करें तो यह 10 साल पुरानी कंपनी है। यह ई-कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल और मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए भारत में लीडिंग लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह 2,300 से ज्यादा शहरों और 14,300 से ज्यादा पिन कोड को कवर करती है।

