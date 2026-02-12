6 गुना बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट, ₹124 पर आया भाव

Hindustan Hindi News
Feb 12, 2026 08:04 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Shadowfax Q3 Results: लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बड़ी टेक-इनेबल्ड कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने दिसंबर तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर जबरदस्त उछाल के साथ ₹6 करोड़ से बढ़कर ₹35 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट में 6 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की यह ग्रोथ उसके मजबूत बिजनेस मॉडल और बढ़ती डिलीवरी डिमांड को दिखाती है। खासकर ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और डी2सी ब्रांड्स से मिल रहे ऑर्डर्स ने कंपनी की कमाई को तेज रफ्तार दी है।

क्या है डिटेल

कंपनी की ऑपरेशनल आय भी शानदार रही। दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू 65.5% बढ़कर ₹700.6 करोड़ से ₹1,159.7 करोड़ पर पहुंच गया। शिपमेंट वॉल्यूम बढ़ने और डिलीवरी नेटवर्क के विस्तार का सीधा फायदा कंपनी को मिला। जैसे-जैसे स्केल बढ़ा, वैसे-वैसे ऑपरेटिंग लीवरेज भी बेहतर हुआ। यही वजह रही कि एबिटा ₹20.7 करोड़ से बढ़कर ₹66.5 करोड़ हो गया। एबिटा मार्जिन भी 3% से बढ़कर 5.7% तक पहुंच गया, जो लागत नियंत्रण और बेहतर दक्षता का संकेत है।

खर्चों की बात करें तो कर्मचारी लाभ पर कंपनी ने ₹108.6 करोड़ खर्च किए। अन्य खर्च ₹984.6 करोड़ रहे, जबकि डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन ₹32.3 करोड़ दर्ज हुआ। फाइनेंस कॉस्ट ₹5.8 करोड़ रही। हालांकि खर्च बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू में तेज बढ़ोतरी और बेहतर मार्जिन के चलते कंपनी ने मुनाफे में अच्छी छलांग लगाई है। नौ महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 दिसंबर तक कंपनी की कुल आय ₹2,965.4 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1,772.7 करोड़ थी। इस दौरान नेट प्रॉफिट ₹16.3 करोड़ से बढ़कर ₹55.9 करोड़ हो गया।

कंपनी के शेयरों के हाल

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज को भारत की अग्रणी टेक-आधारित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म कंपनियों में गिना जाता है, जो लास्ट-माइल डिलीवरी में मजबूत पकड़ रखती है। कंपनी 28 जनवरी 2026 को NSE और BSE पर लिस्ट हुई थी। नतीजों के बाद निवेशकों का भरोसा भी मजबूत दिखा। 12 फरवरी को NSE पर कंपनी का शेयर 4.8% चढ़कर ₹124.75 पर बंद हुआ। मजबूत ग्रोथ, बढ़ती मांग और बेहतर मार्जिन को देखते हुए बाजार में कंपनी को लेकर सकारात्मक रुझान बना हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं।

