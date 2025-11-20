IPO लाने की तैयारी में यह दिग्गज कंपनी, निवेश के लिए हो जाइए तैयार
संक्षेप: मुंबई स्थित इस कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में इन्वेस्टमेंट बैंकरों के साथ बातचीत की है ताकि संभावित IPO पर चर्चा की जा सके। बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और कंपनी ने अभी तक किसी औपचारिक सलाहकार की नियुक्ति नहीं की है।
Shaadi.com IPO: पीपल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो लोकप्रिय भारतीय मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म शादी.कॉम (Shaadi.com) का संचालन करती है, आईपीओ (IPO) की तैयारी कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावनाओं पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई स्थित इस कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में इन्वेस्टमेंट बैंकरों के साथ बातचीत की है ताकि संभावित IPO पर चर्चा की जा सके। हालांकि, जानकारी निजी होने के कारण सूत्रों ने नाम न बताने की इच्छा जताई। बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और कंपनी ने अभी तक किसी औपचारिक सलाहकार की नियुक्ति नहीं की है।
क्या है डिटेल
Shaadi.com, जिसका अर्थ हिंदी में ‘शादी’ होता है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिजिटल मैट्रिमोनियल सेवाओं में से एक है। इसका मुकाबला Matrimony.com Ltd. (जो 2017 में सूचीबद्ध हुई) और Jeevansathi.com की पेरेंट कंपनी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड से है। फिलहाल IPO से जुड़े सभी अहम पहलुओं जैसे कंपनी का संभावित मूल्यांकन, ऑफर का समय और उसकी संरचना—पर विचार-विमर्श जारी है। पीपुल इंटरैक्टिव की ओर से टिप्पणी के लिए भेजे गए प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला है।
इस साल IPO के लिए बेहद एक्टिव
भारत में IPO बाजार इस वर्ष बेहद एक्टिव रहा है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, स्थानीय कंपनियों की ओर से नए शेयर जारी करने के चलते देश में IPO से जुटाई गई राशि इस साल 19 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है और यह आंकड़ा पिछले वर्ष के करीब 21 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकता है।