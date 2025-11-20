Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shaadi com IPO Talks Begin People Interactive Explores Listing Options check details
IPO लाने की तैयारी में यह दिग्गज कंपनी, निवेश के लिए हो जाइए तैयार

IPO लाने की तैयारी में यह दिग्गज कंपनी, निवेश के लिए हो जाइए तैयार

संक्षेप: मुंबई स्थित इस कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में इन्वेस्टमेंट बैंकरों के साथ बातचीत की है ताकि संभावित IPO पर चर्चा की जा सके। बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और कंपनी ने अभी तक किसी औपचारिक सलाहकार की नियुक्ति नहीं की है।

Thu, 20 Nov 2025 05:33 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shaadi.com IPO: पीपल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो लोकप्रिय भारतीय मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म शादी.कॉम (Shaadi.com) का संचालन करती है, आईपीओ (IPO) की तैयारी कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावनाओं पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई स्थित इस कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में इन्वेस्टमेंट बैंकरों के साथ बातचीत की है ताकि संभावित IPO पर चर्चा की जा सके। हालांकि, जानकारी निजी होने के कारण सूत्रों ने नाम न बताने की इच्छा जताई। बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और कंपनी ने अभी तक किसी औपचारिक सलाहकार की नियुक्ति नहीं की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

Shaadi.com, जिसका अर्थ हिंदी में ‘शादी’ होता है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डिजिटल मैट्रिमोनियल सेवाओं में से एक है। इसका मुकाबला Matrimony.com Ltd. (जो 2017 में सूचीबद्ध हुई) और Jeevansathi.com की पेरेंट कंपनी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड से है। फिलहाल IPO से जुड़े सभी अहम पहलुओं जैसे कंपनी का संभावित मूल्यांकन, ऑफर का समय और उसकी संरचना—पर विचार-विमर्श जारी है। पीपुल इंटरैक्टिव की ओर से टिप्पणी के लिए भेजे गए प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला है।

इस साल IPO के लिए बेहद एक्टिव

भारत में IPO बाजार इस वर्ष बेहद एक्टिव रहा है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, स्थानीय कंपनियों की ओर से नए शेयर जारी करने के चलते देश में IPO से जुटाई गई राशि इस साल 19 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है और यह आंकड़ा पिछले वर्ष के करीब 21 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।