मुख्य बातें

सोने की कीमतों में आई तेजी का फायदा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) में निवेश करने वालों को भी मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SGB 2020-21 सीरीज VIII के समय से पहले रिडेम्पशन (Premature Redemption) की कीमत 13,499 रुपये प्रति ग्राम तय की है। इस सीरीज के निवेशक 18 नवंबर 2026 से अपने बॉन्ड भुनाने के पात्र हो गए हैं, जिन लोगों ने करीब 6 साल पहले इस गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था, उन्हें निवेश पर 163% तक का रिटर्न मिल सकता है।

सरकार की ओर से जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले लोगों को सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलता है, जबकि उन्हें फिजिकल गोल्ड रखने, उसकी सेफ्टी करने या लॉकर का खर्च उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए RBI ने रिडेम्पशन की कीमत कैसे तय की है और निवेशकों को कितना मुनाफा हुआ है।

SGB 2020-21 सीरीज VIII की रिडेम्पशन कीमत कितनी है?

RBI ने SGB 2020-21 सीरीज VIII के लिए समय से पहले बॉन्ड भुनाने की कीमत 13,499 रुपये प्रति ग्राम तय की है। इस सीरीज में निवेश करने वाले निवेशक 18 नवंबर 2026 को प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत 18 नवंबर 2020 को हुई थी। यानी निवेशकों को करीब 6 साल बाद अपने निवेश को भुनाने का मौका मिल रहा है। RBI के मुताबिक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में समय से पहले रिडेम्पशन की सुविधा पांच साल पूरे होने के बाद उपलब्ध होती है। हालांकि, यह सुविधा ब्याज भुगतान की निर्धारित तारीख पर ही मिलती है।

RBI ने कैसे तय किया 13,499 रुपये का भाव?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की रिडेम्पशन कीमत बाजार में सोने के भाव के आधार पर तय होती है। RBI इसके लिए 999 शुद्धता वाले सोने की पिछले तीन कारोबारी दिनों की क्लोजिंग कीमतों का औसत निकालता है। ये कीमतें इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से जारी की जाती हैं। 18 नवंबर 2026 को रिडेम्पशन के लिए RBI ने 13 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर के सोने के भाव को आधार बनाया। इन तीन कारोबारी दिनों की कीमतों के औसत के आधार पर गोल्ड बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू 13,499 रुपये प्रति ग्राम तय हुई।

निवेशकों को कितना हुआ मुनाफा?

इस सीरीज में गोल्ड बॉन्ड जारी होने के समय इसकी कीमत ऑफलाइन निवेशकों के लिए 5,177 रुपये प्रति ग्राम तय की गई थी। वहीं, ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिली थी। ऐसे निवेशकों के लिए इश्यू प्राइस 5,127 रुपये प्रति ग्राम था। अब रिडेम्पशन कीमत 13,499 रुपये प्रति ग्राम होने के बाद निवेशकों का मुनाफा इस प्रकार बनता है:

इस तरह ऑनलाइन निवेश करने वाले निवेशकों को करीब 163.29% का कैपिटल गेन हुआ है, जबकि ऑफलाइन निवेशकों को लगभग 160.71% का रिटर्न मिला है। यानी शुरुआती निवेश लगभग ढाई गुना से ज्यादा हो गया है।

1 लाख निवेश करने वालों को कितना मिला?

अगर किसी निवेशक ने ऑनलाइन माध्यम से 5,127 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर 1 लाख रुपये निवेश किए होते, तो उसे करीब 19.50 ग्राम गोल्ड बॉन्ड मिलता। 18 नवंबर 2026 की रिडेम्पशन कीमत 13,499 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से इस निवेश की वैल्यू करीब 2.63 लाख रुपये हो जाती। यानी केवल कीमत में बढ़ोतरी से निवेशक को लगभग 1.63 लाख रुपये का फायदा होता। इसके अलावा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर निवेशकों को हर साल 2.5% ब्याज भी मिलता है, जिसकी गणना शुरुआती निवेश राशि पर की जाती है। यह ब्याज गोल्ड की कीमत में होने वाले बदलाव से अलग है और निवेश के कुल रिटर्न को और बढ़ाता है।

क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला गोल्ड आधारित निवेश विकल्प है। इसमें निवेशक को फिजिकल सोना खरीदने के बजाय सोने की कीमत से जुड़ी वैल्यू वाले बॉन्ड मिलते हैं। इसकी कीमत सोने के बाजार भाव के अनुसार बढ़ती या घटती है। इसमें निवेशकों को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है और साथ ही तय ब्याज भी मिलता है। बॉन्ड को निर्धारित नियमों के अनुसार भुनाया जा सकता है। हालांकि, समय से पहले रिडेम्पशन के लिए पांच साल पूरे होने और ब्याज भुगतान की तारीख जैसी शर्तें लागू होती हैं।