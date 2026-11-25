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SG Mart share price: शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल के बीच बुधवार को कुछ शेयरों को बेचने की होड़ सी थी। इसमें से एक शेयर SG मार्ट लिमिटेड का है। इस कंपनी के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लग गया। आइए जान लेते हैं कि आखिर शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई।

शेयर का परफॉर्मेंस SG मार्ट के शेयर की बात करें तो यह 1,040.70 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 20 पर्सेंट टूटकर 832.60 रुपये तक आ गया। यह शेयर 23 नवंबर को ही 1,252.90 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। कहने का मतलब है कि शेयर अभी अपने 52 वीक हाई से बिकवाली मोड में है।

गिरावट के कारण? इस गिरावट के पीछे कंपनी की आगामी बोर्ड मीटिंग और टाटा स्टील की APL अपोलो ट्यूब्स में हिस्सेदारी खरीदने की योजना को अहम वजह माना जा रहा है। बता दें कि 26 नवंबर यानी गुरुवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में इक्विटी शेयरों और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाना है। फंड जुटाने के प्रस्तावित विकल्पों में प्रेफरेंशियल इश्यू, राइट्स इश्यू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) शामिल हैं।

टाटा स्टील डील से क्या कनेक्शन? दरअसल, APL अपोलो ट्यूब्स और SG मार्ट, दोनों को संजय गुप्ता के नेतृत्व वाला परिवार प्रमोट करता है। यही वजह है कि टाटा स्टील की डील के बाद SG मार्ट के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। बता दें कि टाटा स्टील ने हाल ही में APL अपोलो ट्यूब्स में 26.38 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस सौदे की कुल कीमत करीब 15,510.6 करोड़ रुपये है। इसके अलावा टाटा स्टील ने APL अपोलो ट्यूब्स के अतिरिक्त 26 फीसदी शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी पेश किया है। इस घटनाक्रम के बाद APL अपोलो ट्यूब्स के शेयरों में भी करीब 15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

कैसे रहे सितंबर तिमाही के नतीजे? SG मार्ट के सितंबर तिमाही नतीजे की बात करें तो रेवेन्यू सालाना आधार पर 8% घटकर 156 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, जून तिमाही के मुकाबले इसके रेवेन्यू में 19% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, नेट प्रॉफिट एक साल पहले के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा होकर 54 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 19% की वृद्धि है। कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 157% उछलकर 72 करोड़ रुपये हो गया और पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 23% की वृद्धि दर्ज की गई। एबिटा मार्जिन एक साल पहले की तुलना में 297 बेसिस पॉइंट्स और पिछली तिमाही के मुकाबले 12 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.6% हो गया।

SG मार्ट के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते में SG मार्ट के शेयरों में 19% और पिछले दो हफ्तों में 8% की गिरावट आई है। हालांकि, एक महीने के हिसाब से यह शेयर अभी भी 4.85% ऊपर है और पिछले छह महीनों में इसमें 35.56% की तेजी आई है। साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इस शेयर में 117% से ज्यादा की तेजी आई है।