कंपनी के ‘मालिक’ ने खरीदा 3 लाख शेयर, स्टॉक 10% तक उछला, 5 साल में 16097% का रिटर्न
शुक्रवार को एसजी फिनसर्व लिमिटेड (SG Finserve) के शेयरों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली थी। इसके पीछे की वजह प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी में बढ़ाई गई हिस्सेदारी है। कंपनी के प्रमोटर एसजी गुप्ता ने एसजी फिनसर्व में 0.50 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है।
शुक्रवार को एसजी फिनसर्व लिमिटेड (SG Finserve) के शेयरों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली थी। इसके पीछे की वजह प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी में बढ़ाई गई हिस्सेदारी है। कंपनी के प्रमोटर एसजी गुप्ता ने एसजी फिनसर्व में 0.50 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है। बता दें, एसजी फिनसर्व एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है।
10.68 करोड़ रुपये में खरीदे गए हैं शेयर
एसजी गुप्ता ने 3 लाख शेयरों को खरीदा है। इसके लिए उन्होंने प्रति शेयर 356.32 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान किया है। जिसकी कुल वैल्यू 10.68 करोड़ रुपये के बराबर है।
इस खबर का असर कंपनी के शेयरों पर शुक्रवार को दिखा था। बीएसई में यह स्टॉक 348.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 387 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, मार्केट के बंद होने के समय पर इस स्टॉक का भाव बीएसई में 6.69 प्रतिशत की उछाल के साथ 372.55 रुपये के स्तर पर था।
शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में कैसा?
यह स्टॉक 6 महीने में 5.47 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में महज 2.10 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 7.07 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है। एसजी फिनसर्व लिमिटेड का 52 वीक हाई 460.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 308 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 2082 करोड़ रुपये का है।
भले ही शेयर बाजार में पिछले तीन से स्टॉक संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद भी 5 साल में 16097 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2659 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, दिसंबर तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.30 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 49.70 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले सितंबर तिमाही में पब्लिक के पास कंपनी का 51.62 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।