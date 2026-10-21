पैसे का कर लीजिए इंतजाम, खुलने वाला है 150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर वाला IPO
मुख्य बातें
- SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज की ओर से जारी घोषणा के अनुसार कंपनी के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 313-330 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है
- आइए आईपीओ डिटेल जान लेते हैं
SFC Environmental Technologies IPO: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी की एंट्री होने वाली है। इस कंपनी का नाम-SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। यह 668 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
प्राइस बैंड क्या है?
SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज की ओर से बुधवार को जारी घोषणा के अनुसार कंपनी के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 313-330 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 3,233 करोड़ रुपये बैठता है।
जानकारी के मुताबिक आईपीओ 27 अक्टूबर को खुलेगा और 29 अक्टूबर को बंद होगा, जबकि बड़े (एंकर) निवेशक 26 अक्टूबर को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ के एक लॉट में 45 शेयर हैं। एक लॉट के लिए निवेश्कों को ₹14,850 रुपये निवेश करने होंगे। वहीं, कंपनी का शेयर तीन नवंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हो सकता है।
150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर
SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज आईपीओ 150 करोड़ रुपये के नए शेयर और 1.57 करोड़ तक के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण होगा। नए शेयर जारी कर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस कंपनी के आईपीओ के मर्चेंट बैंकर IIFL कैपिटल सर्विसेज, JM फाइनेंशियल और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट हैं।
कंपनी के बारे में
साल 2005 में स्थापित पर्यावरण तकनीक क्षेत्र की कंपनी SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है। जून 2026 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। वहीं, पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1.3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग दोगुना होकर 133.9 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 67.8 करोड़ रुपये था।
अगस्त 2026 तक कंपनी के पास कुल 1,656.5 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक था। इसमें वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट के 641 करोड़ रुपये, वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग और री-यूज के 561 करोड़ रुपये और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के 454.5 करोड़ रुपये के ऑर्डर शामिल थे।
बता दें कि कंपनी को संदीप सुधाकर असोलकर और सकेतचंद्रसिंह प्रतापसिंह धंदोरिया ने प्रमोट किया है। कंपनी गंदे पानी के ट्रीटमेंट, उसके रीसाइक्लिंग और दोबारा इस्तेमाल के साथ ठोस कचरे के ट्रीटमेंट से जुड़ी इंजीनियरिंग सेवाएं देती है। Q1FY27 में कंपनी के रेवेन्यू में वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट की हिस्सेदारी 48 फीसदी और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की 40 फीसदी रही।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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