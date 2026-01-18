Hindustan Hindi News
7 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex - Dividend, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही

संक्षेप:

Dividend Stocks: शेयर बाजार में इस हफ्ते 7 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इनमें से दो बैंकिंग स्टॉक भी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन डिविडेंड ट्रेड करेगी।

Jan 18, 2026 02:18 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
NLC India Ltd

शेयर बाजार में कंपनी 20 जनवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 3.60 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। बीते एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 13 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड के शेयर बीएसई में 257.25 रुपये के स्तर पर थे।

ये भी पढ़ें:2025 में ₹625 का डिविडेंड देने वाली कंपनी ने फिर किया Dividend पर बड़ा फैसला

2- बैंक ऑफ महाराष्ट्र

इस बैंकिंग स्टॉक ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 20 जनवरी को यह स्टॉक भी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले एक साल में 28 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक बीएसई में 1 प्रतिशत की उछाल के बाद 66.57 रुपये के स्तर पर था।

3- Angel One Ltd

इस ब्रोकिंग स्टॉक की कीमतों में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखने को मिली थी। मार्केट के बंद होने के समय पर एंजल वन लिमिटेड के शेयरों का भाव 9.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 2756 रुपये के स्तर पर था। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 11 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी ने एक शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए 21 जनवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़ों में बंट रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 6 महीने में पैसा किया डबल

4- ICICI Prudential Asset Management Co Ltd

21 जनवरी को यह स्टॉक भी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने हर शेयर पर योग्य निवेशकों को 14.85 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 7.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 2933.35 रुपये के लेवल पर था। बता दें, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 11.74 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

5- Suraj Ltd

कंपनी हर शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया है। कंपनी 23 जनवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 48 प्रतिशत गिरा है। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 11.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 259.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

6- डी बी कॉर्प (D B Corp Ltd) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के शेयर 23 जनवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी क्रमशः 2 रुपये और 0.20 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
