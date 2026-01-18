7 कंपनियां इस हफ्ते ट्रेड करेंगी Ex - Dividend, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही

संक्षेप: Dividend Stocks: शेयर बाजार में इस हफ्ते 7 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इनमें से दो बैंकिंग स्टॉक भी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन डिविडेंड ट्रेड करेगी।

Dividend Stocks: शेयर बाजार में इस हफ्ते 7 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इनमें से दो बैंकिंग स्टॉक भी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी किस दिन डिविडेंड ट्रेड करेगी।

NLC India Ltd शेयर बाजार में कंपनी 20 जनवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 3.60 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। बीते एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 13 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड के शेयर बीएसई में 257.25 रुपये के स्तर पर थे।

2- बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस बैंकिंग स्टॉक ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 20 जनवरी को यह स्टॉक भी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले एक साल में 28 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक बीएसई में 1 प्रतिशत की उछाल के बाद 66.57 रुपये के स्तर पर था।

3- Angel One Ltd इस ब्रोकिंग स्टॉक की कीमतों में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखने को मिली थी। मार्केट के बंद होने के समय पर एंजल वन लिमिटेड के शेयरों का भाव 9.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 2756 रुपये के स्तर पर था। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 11 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी ने एक शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए 21 जनवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।

4- ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 21 जनवरी को यह स्टॉक भी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी ने हर शेयर पर योग्य निवेशकों को 14.85 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 7.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 2933.35 रुपये के लेवल पर था। बता दें, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 11.74 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

5- Suraj Ltd कंपनी हर शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया है। कंपनी 23 जनवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 48 प्रतिशत गिरा है। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 11.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 259.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

6- डी बी कॉर्प (D B Corp Ltd) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के शेयर 23 जनवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी क्रमशः 2 रुपये और 0.20 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।