बायजू रवींद्रन को जेल जाना होगा? इस कोर्ट ने सजा पर रोक से किया इनकार

एडुटेक की चर्चित कंपनी रही बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल, सिंगापुर हाईकोर्ट (HC) ने बायजू रवींद्रन को सुनाई गई छह महीने की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर रवींद्रन सिंगापुर जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि मई महीने में सिंगापुर की एक अदालत ने बायजू रवींद्रन को जेल की सजा सुनाई थी।

रवींद्रन ने राहत के लिए दी थी अर्जी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने 9 जुलाई को रवींद्रन की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रवींद्रन के सीनियर लिटिगेशन एडवाइजर और लॉ फर्म 'लाजरेफ ले बार्स' के फउंडर जे. माइकल मैकनट ने एक बयान में कहा,, “मिस्टर रवींद्रन का कहना है कि उन्होंने जान-बूझकर या किसी और तरह से अदालत के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है और वे सही कानूनी प्रक्रिया के जरिए हर कानूनी उपाय अपनाना जारी रखेंगे।”

मई के फैसले पर क्या बोले थे रवींद्रन? रवींद्रन ने कहा था कि मामला न्यायालय के आदेश की अवमानना से जुड़ा है, जो सुनवाई के दौरान दस्तावेजों के खुलासे को लेकर हुए विवाद से उपजा है। यह धोखाधड़ी, बेईमानी या किसी अन्य गलत काम के आरोपों से संबंधित मामला नहीं है। रवींद्रन के मुताबिक ग्लास ट्रस्ट और क्यूआईए सहित अलग-अलग लेंडर्स और हितधारक (बायजू के) संस्थापकों, अन्य पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिससे सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि कुछ मामूली मुद्दे ही बचे हैं, जिन पर कुछ पक्षों के बीच सहमति कायम होना बाकी है।

रवींद्रन ने तब कहा, "बचे हुए मुद्दों में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि सिंगापुर की अदालत में विचाराधीन हालिया मामले को इस तरह से आगे बढ़ाया गया और रिपोर्ट किया गया, जिससे मेरे बारे में गलत धारणा बनी, खासकर ऐसे समय में, जब सभी प्रमुख पक्ष समझौते से जुड़ी बातचीत लगभग पूरी कर चुके हैं।" रवींद्रन ने कहा कि समझौते से संबंधित बातचीत के दौरान पक्षों ने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी या अन्य संस्थापकों की ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है।

रवींद्रन के मुताबिक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संवेदनशील समय में इस मामले का इस्तेमाल एक विपरीत सार्वजनिक विमर्श गढ़ने के लिए किया जा रहा है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों में मैंने कई अदालती मामलों में सक्रिय रूप से पैरवी नहीं की क्योंकि पक्षकार एक व्यापक समझौते की दिशा में काम कर रहे थे। मैंने टकराव के बजाय समाधान को चुना।