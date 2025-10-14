2 रुपये के पेनी स्टॉक में 6000% की तूफानी तेजी, सोलर कंपनी ने अब UAE मार्केट के लिए किया बड़ा ऐलान

सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर 4 साल में 6000% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर चार साल में 2 रुपये से बढ़कर 124 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल ने अब बड़ा ऐलान किया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल ने दुबई में एक नई सहायक कंपनी बनाई है।

सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट की दिग्गज कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों ने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर पिछले 4 साल में 6000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 2 रुपये से बढ़कर 124 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने दुबई में एक नई सहायक कंपनी बनाई है, इसके जरिए यह UAE के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और सोलर मार्केट्स को टारगेट करेगी।

UAE मार्केट के लिए कंपनी का प्लान

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने मंगलवार को दुबई में एक नई सहायक इकाई सर्वोटेक रिन्यूएबल इंटरनेशनल FZCO बनाने के साथ ही अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति में एक अहम मुकाम की घोषणा की है। नई इकाई का मुख्यालय युनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में है। सर्वोटेक रिन्यूएबल इंटरनेशनल FZCO, यूएई और GCC रीजन में बिजनेस डिवेलपमेंट, प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन और रणनीतिक साझेदारी के लिए कंपनी के सेंट्रल हब के रूप में काम करेगी। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को हाल में इंडियन रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। कंपनी ने सोमवार को घोषणा की है कि उसे साउथ ईस्टर्न रेलवे से 2.58 मेगावॉट का ऑर्डर मिला है।