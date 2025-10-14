Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Servotech Renewable targets UAE Market Incorporates New Subsidiary Company Share surged 6000 Percent in 4 year

2 रुपये के पेनी स्टॉक में 6000% की तूफानी तेजी, सोलर कंपनी ने अब UAE मार्केट के लिए किया बड़ा ऐलान

सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर 4 साल में 6000% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर चार साल में 2 रुपये से बढ़कर 124 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल ने अब बड़ा ऐलान किया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल ने दुबई में एक नई सहायक कंपनी बनाई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:43 PM
share Share
Follow Us on
2 रुपये के पेनी स्टॉक में 6000% की तूफानी तेजी, सोलर कंपनी ने अब UAE मार्केट के लिए किया बड़ा ऐलान

सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट की दिग्गज कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों ने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर पिछले 4 साल में 6000 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 2 रुपये से बढ़कर 124 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने दुबई में एक नई सहायक कंपनी बनाई है, इसके जरिए यह UAE के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और सोलर मार्केट्स को टारगेट करेगी।

UAE मार्केट के लिए कंपनी का प्लान
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने मंगलवार को दुबई में एक नई सहायक इकाई सर्वोटेक रिन्यूएबल इंटरनेशनल FZCO बनाने के साथ ही अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति में एक अहम मुकाम की घोषणा की है। नई इकाई का मुख्यालय युनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में है। सर्वोटेक रिन्यूएबल इंटरनेशनल FZCO, यूएई और GCC रीजन में बिजनेस डिवेलपमेंट, प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन और रणनीतिक साझेदारी के लिए कंपनी के सेंट्रल हब के रूप में काम करेगी। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को हाल में इंडियन रेलवे से एक ऑर्डर मिला है। कंपनी ने सोमवार को घोषणा की है कि उसे साउथ ईस्टर्न रेलवे से 2.58 मेगावॉट का ऑर्डर मिला है।

ये भी पढ़ें:एक दिन में 90% टूट गया टाटा का यह मल्टीबैगर शेयर! इस वजह से आई 'गिरावट'

4 साल में 6000% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर पिछले चार साल में 6000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इस छोटी कंपनी के शेयर 22 अक्टूबर 2021 को 2.04 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को 128.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में 580 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयर 65 पर्सेंट से अधिक उछले हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 196.98 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 97.55 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।