इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग डिवाइस के लिए इस कंपनी को मिला पेटेंट, ₹68 पर है शेयर
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तकनीक के क्षेत्र में जुड़ी कंपनी-सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम को बड़ी सफलता मिली है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सर्वोटेक के शेयर की कीमत 1.77% गिरकर 68.16 रुपये पर आ गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 168.50 रुपये है।
Servotech renewable share price: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तकनीक के क्षेत्र में जुड़ी कंपनी- सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड को एक बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने बताया कि उसे इंडियन पेटेंट ऑफिस से एक नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग डिवाइस के लिए पेटेंट मिला है। यह पेटेंट कंपनी को इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल EV के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है।
इस खबर के बीच बुधवार को सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर बिकवाली मोड में थे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सर्वोटेक के शेयर की कीमत 1.77% गिरकर 68.16 रुपये पर आ गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 168.50 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 57.51 रुपये है।
लो-वोल्टेज इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है नई तकनीक
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के मुताबिक, यह नई तकनीक खासतौर पर लो-वोल्टेज इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए विकसित की गई है। यह पेटेंटेड डिवाइस उसी जरूरत को पूरा करने के मकसद से तैयार किया गया है। यह नई तकनीक 200 वोल्ट से कम DC प्लेटफॉर्म वाले लो-वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी पारंपरिक हाई-वोल्टेज CCS2 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए फास्ट DC चार्जिंग की फैसलिटीज प्रोवाइड कर सकती है।
तकनीकी चुनौतियों को दूर करने में मिलेगी मदद
इससे भारत में मौजूद अलग-अलग चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के बीच आने वाली तकनीकी चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। खासकर GB/T Bharat DC 001 मानक पर आधारित वाहनों को भी अब आसानी से चार्ज किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक यह नई तकनीक भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेटवर्क में इंटरऑपरेबिलिटी की बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। इससे अलग-अलग तरह के EV प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर तालमेल बनेगा।
इस पेटेंट के जरिए सर्वोटेक और इलेक्ट्रा EV मिलकर अगली पीढ़ी के EV चार्जिंग इकोसिस्टम के विकास को गति देना चाहते हैं। इसका फायदा न केवल कंपनियों बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
कंपनी के अधिकारी ने क्या कहा?
कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अरुण हांडा ने कहा कि यह पेटेंट कंपनी की इनोवेशन-आधारित रणनीति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि भारत के छोटे कमर्शियल फ्लीट सेगमेंट में मोबिलिटी इकोसिस्टम में लो-वोल्टेज इलेक्ट्रिक वाहनों की अहम भूमिका है। यह पेटेंटेड डिवाइस ऐसे वाहनों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और कुशल चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इस तकनीक से चार्जिंग कम्पैटिबिलिटी में सुधार होगा। सर्वोटेक रिन्यूएबल की बात करें तो यह कंपनी टेक्नोलॉजी आधारित EV चार्जिंग सॉल्यूशन विकसित करने वाली कंपनी है। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफा 60.48% बढ़कर 14.70 करोड़ रुपये हो गया जबकि बिक्री 2.42% घटकर 211.07 करोड़ रुपये रही।
