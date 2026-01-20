22,420% चढ़ गया यह शेयर, अब नई कंपनी बनाने का किया गया ऐलान, ₹65 का है शेयर

संक्षेप: यह कंपनी की 100% स्वामित्व वाली इकाई होगी और इसे कंपनी की संबंधित पार्टी माना जाएगा। यह नया डेवलपमेंट बुधवार, 21 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में शेयर पर असर डाल सकता है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस सब्सिडियरी ने अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है।

Servotech Renewable Power System: सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ सकता है। कंपनी ने मंगलवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसने सर्वोटेक फाउंडेशन नाम से एक नई सब्सिडियरी कंपनी बनाई है। यह कंपनी की 100% स्वामित्व वाली इकाई होगी और इसे कंपनी की संबंधित पार्टी माना जाएगा। यह नया डेवलपमेंट बुधवार, 21 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में शेयर पर असर डाल सकता है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस सब्सिडियरी ने अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी के मुताबिक, सर्वोटेक फाउंडेशन को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया है। यह कंपनी का CSR (Corporate Social Responsibility) विंग होगी। इसका मकसद शिक्षा, रोजगार बढ़ाने, उद्यमिता, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में काम करना है। इसके अलावा, समय-समय पर कंपनी अधिनियम के शेड्यूल VII में शामिल किए जाने वाले अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी यह संस्था CSR गतिविधियां चलाएगी। यानी साफ है कि कंपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को ज्यादा मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

इससे पहले जनवरी की शुरुआत में सर्वोटेक ने अपने बिजनेस को और विस्तार देते हुए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री की घोषणा की थी। कंपनी ने सुलतान नाम की एक खास लिथियम-आयन बैटरी लॉन्च की, जो खासतौर पर इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए डिजाइन की गई है। इसके साथ ही Zest नाम का एक नया बैटरी चार्जर भी पेश किया गया, जिससे चार्जिंग तेज होगी और गाड़ियों का डाउनटाइम कम होगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने वॉल्टी नाम का 2 kW ऑन-ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी लॉन्च किया है, जो घरों और छोटे कमर्शियल यूजर्स के लिए बनाया गया है।