5 साल से कम में 3339% चढ़ गया है यह शेयर, 3826% बढ़ा है मुनाफा, 2 बार शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 5 साल से कम में 3339% उछल गए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 3826% बढ़ा है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम 2 बार अपने शेयरों का बंटवारा कर चुकी है।

स्मॉलकैप कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर मंगलवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 86.68 रुपये पर बंद हुए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों ने पांच साल से भी कम में निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 5 साल से कम में 3339 पर्सेंट उछल गए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के वित्तीय नतीजे शानदार रहे हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 3826 पर्सेंट बढ़ा है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम 2 बार अपने शेयरों का बंटवारा कर चुकी है।

3826% बढ़ा है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, सोलर प्रॉडक्ट्स और पावर एंड बैकअप प्रॉडक्ट्स बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 15.52 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी को 39.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर सालाना आधार पर देखें तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का प्रॉफिट 69 पर्सेंट बढ़ा है। दिसंबर 2024 तिमाही में स्मॉलकैप कंपनी को 9.2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 211 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 216 करोड़ रुपये था।

3339% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर पिछले 5 साल से भी कम में 3339 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 फरवरी 2026 को 86.68 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 666 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 301 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 168.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 57.51 रुपये है।