सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का मिला बड़ा ऑर्डर, सोलर कंपनी का शेयर 100 रुपये के पार

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर शुक्रवार को 100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर NSE में 5 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 102.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस स्मॉलकैप कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिवेलपमेंट के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइव्लीहुड मिशन (UPSRLM) से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को राज्य में कई जगहों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल करना है।

12 जगहों पर 75 kW कैपेसिटी करना है इंस्टॉल

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) को इस प्रोजेक्ट के तहत 12 लोकेशंस अलॉट की गई हैं और प्रत्येक में 75 kW कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, ऐसे में टोटल एलोकेटेड कैपेसिटी 900 kW होगी। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम BESS के साथ इंटीग्रेटेड हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटीनेंस के लिए जिम्मेदार होगी।

3850% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर 3 सितंबर 2021 से लेकर अब तक 3850 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2026 को 102.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में 1400 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 6.65 रुपये से बढ़कर 102 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में 43 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 152.97 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 57.51 रुपये है।

2 बार अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech renewable Power System) दो बार अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2023 में अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने जुलाई 2023 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले दो शेयरों में बांटा है।