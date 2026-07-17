सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का मिला बड़ा ऑर्डर, सोलर कंपनी का शेयर 100 रुपये के पार
मुख्य बातें
- सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर शुक्रवार को 5% से अधिक के उछाल के साथ 102.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं
- कंपनी को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल करने का ऑर्डर मिला है
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर शुक्रवार को 100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर NSE में 5 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 102.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस स्मॉलकैप कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिवेलपमेंट के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइव्लीहुड मिशन (UPSRLM) से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को राज्य में कई जगहों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल करना है।
12 जगहों पर 75 kW कैपेसिटी करना है इंस्टॉल
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) को इस प्रोजेक्ट के तहत 12 लोकेशंस अलॉट की गई हैं और प्रत्येक में 75 kW कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, ऐसे में टोटल एलोकेटेड कैपेसिटी 900 kW होगी। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम BESS के साथ इंटीग्रेटेड हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटीनेंस के लिए जिम्मेदार होगी।
3850% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर 3 सितंबर 2021 से लेकर अब तक 3850 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2026 को 102.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में 1400 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 6.65 रुपये से बढ़कर 102 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में 43 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 152.97 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 57.51 रुपये है।
2 बार अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech renewable Power System) दो बार अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2023 में अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने जुलाई 2023 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले दो शेयरों में बांटा है।
क्या करती है कंपनी?
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम हाई एफीशिएंसी सोलर पैनल्स, ग्रिड-टाइड/हाइब्रिड इनवर्टर्स और सोलर चार्ज कंट्रोलर्स बनाती है। इसके अलावा, कंपनी 120 kW से 360 kW की रेंज में एसी और डीसी फास्ट चार्जर्स बनाती है। कंपनी कमर्शियल, रेजिडेंशियल और ई-रिक्शा एप्लीकेशंस के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और कस्टम लिथियम-ऑयन बैटरी पैक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।