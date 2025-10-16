ईवी चार्जिंग से जुड़ी कंपनी के शेयर खरीदने की लूट, सोनू सूद से जुड़ा कनेक्शन, ₹125 पर आया भाव
Servotech Renewable Power System Ltd: भारत की रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी चार्जिंग तकनीक की प्रमुख कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज एनएसई पर लगभग 2% चढ़ गए थे और 125.50 रुपये पर आ गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर और समाजसेवी सोनू सूद को अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके बाद से शेयरों में तेजी देखी जा रही है। बता दें कि कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 196.98 रुपये और 52 वीक लो प्राइस 97.55 रुपये है। इसका मार्केट कैप 2,814.71 करोड़ रुपये है।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत सोनू सूद सर्वोटेक के ब्रांड फिल्मों, डिजिटल अभियानों और 360-डिग्री मार्केटिंग कैंपेन में नजर आएंगे। वे कंपनी के मिशन 'हरित उत्पादन करें, हरित जीवन जिएं' को देश और दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
सर्वोटेक के अनुसार, यह सहयोग कंपनी की ग्रीन एनर्जी और सतत विकास की दृष्टि को और मजबूत करेगा। सोनू सूद की छवि एक प्रेरणादायक, जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तित्व की है, जो सर्वोटेक के स्वच्छ ऊर्जा अभियान को नई पहचान दिलाने में मदद करेगी।
कंपनी का कारोबार
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स भारत में सौर ऊर्जा, ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। कंपनी का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा का केंद्र बनाना है।