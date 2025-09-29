₹140 तक जाएगा यह शेयर, कंपनी को मिला रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ऑर्डर
Servotech Renewable Power System Ltd: भारत की प्रमुख सोलर सॉल्यूशंस निर्माता कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर मध्य रेलवे, आगरा डिवीजन से 3 मेगावाट (MW) का ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट का मूल्य लगभग ₹13 करोड़ है। कंपनी के अनुसार यह समझौता भारतीय रेलवे द्वारा सर्वोटेक की विशेषज्ञता पर भरोसे और भारत में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का शेयर आज NSE पर ₹125 प्रति शेयर की कीमत से खुला। दिन के दौरान शेयर का इंट्राडे हाई ₹126.33 और इंट्राडे लो ₹123.37 पहुंच गया था।
क्या है डिटेल
कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिशनिंग सहित पूरे ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट का कार्य करेगी। परियोजना में विभिन्न क्षमताओं वाले सोलर पैनल कई रेलवे साइटों पर स्थापित किए जाएंगे। यह पहल भारतीय रेलवे की सस्टेनेबिलिटी और हरित ऊर्जा दृष्टि के अनुरूप है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाकर कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगी।
एनालिस्ट की राय
रुचित जैन, वीपी - इक्विटी तकनीकी अनुसंधान, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से कंपनी का शेयर एक निश्चित रेंज में कारोबार कर रहा है, इसलिए अल्पकालिक प्रवृत्ति अभी रेंजबाउंड बनी हुई है। उनके अनुसार, शेयर को ₹110 के स्तर पर समर्थन और ₹140 के स्तर पर प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। इस समझौते और शेयर प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी न केवल भारत में सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग में योगदान दे रही है, बल्कि निवेशकों के बीच भी यह कंपनी आकर्षक बनी हुई है।