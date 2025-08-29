इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाती है कंपनी, अब किया नया ऐलान, ₹123 का है शेयर

कंपनी ने BEKEM इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर (JV) कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस साझेदारी का लक्ष्य सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी योजनाओं में साथ मिलकर काम करना है। कंपनी के शेयर में आज लगभग 1.3 % की बढ़ोतरी हुई और यह ₹123.69 पर बंद हुआ।

Servotech renewable power system limited: इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल्स ने आज शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। इसका असर शेयरों पर भी पड़ा। कंपनी के शेयर में आज लगभग 1.3 % की बढ़ोतरी हुई और यह ₹123.69 पर बंद हुआ। कंपनी नशेBEKEM इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर (JV) कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस साझेदारी का लक्ष्य सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी योजनाओं (जैसे PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना) में साथ मिलकर काम करना है।

क्या है डिटेल इस JV का मकसद नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में नई तकनीक, निवेश और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इससे सर्वोटेक को नए अवसर मिलेंगे और कंपनी का बिजनेस और मजबूत होगा। इस JV में सर्वोटेक किसी इक्विटी या शेयर जारी नहीं करेगा और JV में कोई हिस्सा भी नहीं रखेगा—यानि दोनों कंपनी मिलकर काम करेंगी लेकिन स्वामित्व साझा नहीं होगा।