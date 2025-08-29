Servotech renewable power system limited share may focus monday share price 123 rupees इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाती है कंपनी, अब किया नया ऐलान, ₹123 का है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Servotech renewable power system limited share may focus monday share price 123 rupees

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाती है कंपनी, अब किया नया ऐलान, ₹123 का है शेयर

कंपनी ने BEKEM इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर (JV) कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस साझेदारी का लक्ष्य सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी योजनाओं में साथ मिलकर काम करना है। कंपनी के शेयर में आज लगभग 1.3 % की बढ़ोतरी हुई और यह ₹123.69 पर बंद हुआ।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:46 PM
share Share
Follow Us on
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाती है कंपनी, अब किया नया ऐलान, ₹123 का है शेयर

Servotech renewable power system limited: इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल्स ने आज शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। इसका असर शेयरों पर भी पड़ा। कंपनी के शेयर में आज लगभग 1.3 % की बढ़ोतरी हुई और यह ₹123.69 पर बंद हुआ। कंपनी नशेBEKEM इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर (JV) कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस साझेदारी का लक्ष्य सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी योजनाओं (जैसे PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना) में साथ मिलकर काम करना है।

क्या है डिटेल

इस JV का मकसद नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में नई तकनीक, निवेश और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इससे सर्वोटेक को नए अवसर मिलेंगे और कंपनी का बिजनेस और मजबूत होगा। इस JV में सर्वोटेक किसी इक्विटी या शेयर जारी नहीं करेगा और JV में कोई हिस्सा भी नहीं रखेगा—यानि दोनों कंपनी मिलकर काम करेंगी लेकिन स्वामित्व साझा नहीं होगा।

निवेशकों ने इस JV की घोषणा को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया इसलिए शेयर में हल्की तेजी आई। बता दें कि कंपनी के शेयर अभी भी 52-सप्ताह के उच्च स्तर (₹205.40) से काफी नीचे है है। इसका 52 वीक का लो प्राइस 97.55 रुपये है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड, ऊर्जा समाधानों के एक प्रमुख निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो स्थिरता और इनोवेशन पर फोकस है। कंपनी सोलर प्रोडक्ट्स, ईवी चार्जर्स और एलईडी लाइटिंग समाधानों के विकास, उत्पादन और बिक्री में संलग्न है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।