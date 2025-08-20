सोलर कंपनी को रेलवे से मिला ऑर्डर, 130 रुपये के पार पहुंचे शेयर, 5100% से ज्यादा की आ चुकी है तेजी

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर 133.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। सोलर पावर कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक ऑर्डर मिलने से आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 7.3 मेगावॉट का ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर ऑर्डर मिला है।

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर बुधवार को NSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 133.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। सोलर पावर इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक ऑर्डर मिलने की वजह से आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर डिवीजन से 7.3 मेगावॉट का ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर ऑर्डर मिला है। पिछले 4 साल से कम में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में 5100 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

28.84 करोड़ रुपये है इस ऑर्डर की वैल्यू

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने घोषणा की है कि उसे 7.3 मेगावॉट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू 28.84 करोड़ रुपये है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर, इस प्रोजेक्ट के पूरे क्रियान्वयन को देखेगी, जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशंस, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) इश्यू किए जाने से 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

5100% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर (Servotech Renewable Power) के शेयर 4 साल से कम में 5100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 20 अगस्त 2025 को 133.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में सोलर पावर कंपनी के शेयरों में 1985 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 205.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 97.55 रुपये है।