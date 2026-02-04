5 दिन में 47% की तूफानी तेजी, 100 रुपये से कम का है शेयर, 3826% बढ़ा है मुनाफा

संक्षेप: सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर बुधवार को NSE में 5 पर्सेंट उछलकर 88.38 रुपये पर बंद हुए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 47% से अधिक चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826% बढ़ा है।

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर बुधवार को NSE में 5 पर्सेंट उछलकर 88.38 रुपये पर बंद हुए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। 5 दिन में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 59.81 रुपये से बढ़कर 88 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है और उसी के बाद सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर 3400 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग सॉल्यूशंस, हाई-इंड सोलर प्रॉडक्ट्स, पावर बैकअप डिवाइसेज बनाती है।

3826% बढ़ा है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 15.52 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सिर्फ 39.5 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। अगर सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का मुनाफा 69 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 9.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का रेवेन्यू 211 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 216 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.4 पर्सेंट घटा है। अगर तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 98 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 106 करोड़ रुपये था।

3407% उछल गए हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर पिछले पांच साल से कम में 3407 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 4 फरवरी 2026 को 88.38 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 752 पर्सेंट का उछाल आया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 282 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।