Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Servotech Renewable Power share surged over 47 Percent in 5 days profit jumped 3826 Percent
5 दिन में 47% की तूफानी तेजी, 100 रुपये से कम का है शेयर, 3826% बढ़ा है मुनाफा

5 दिन में 47% की तूफानी तेजी, 100 रुपये से कम का है शेयर, 3826% बढ़ा है मुनाफा

संक्षेप:

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर बुधवार को NSE में 5 पर्सेंट उछलकर 88.38 रुपये पर बंद हुए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 47% से अधिक चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826% बढ़ा है।

Feb 04, 2026 05:52 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर बुधवार को NSE में 5 पर्सेंट उछलकर 88.38 रुपये पर बंद हुए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। 5 दिन में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 59.81 रुपये से बढ़कर 88 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है और उसी के बाद सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों में यह तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर 3400 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग सॉल्यूशंस, हाई-इंड सोलर प्रॉडक्ट्स, पावर बैकअप डिवाइसेज बनाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

3826% बढ़ा है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 15.52 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सिर्फ 39.5 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। अगर सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का मुनाफा 69 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 9.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का रेवेन्यू 211 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 216 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.4 पर्सेंट घटा है। अगर तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 98 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 106 करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:महारत्न कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 274 रुपये पर पहुंच गया शेयर का दाम

3407% उछल गए हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर पिछले पांच साल से कम में 3407 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 4 फरवरी 2026 को 88.38 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 752 पर्सेंट का उछाल आया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 282 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

ये भी पढ़ें:213% बढ़ा मुनाफा, शेयर में 6 साल का सबसे बड़ा उछाल, गद्दे बनाती है कंपनी

अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2023 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम ने जुलाई 2023 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,