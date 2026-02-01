Hindustan Hindi News
3826% बढ़ा मुनाफा, लुढ़कते बाजार में रॉकेट बना शेयर, सोलर प्रॉडक्ट्स और EV चार्जर बनाती है कंपनी

संक्षेप:

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 20% की जबरदस्त तेजी के साथ 70.86 रुपये पर बंद हुए। तगड़े मुनाफे के बाद कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826% बढ़ा है।

Feb 01, 2026 09:20 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर रविवार को लुढ़कते बाजार में रॉकेट बन गए। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर रविवार को NSE में 20 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी के साथ 70.86 रुपये पर बंद हुए। तगड़े मुनाफे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826 पर्सेंट बढ़ा है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम हाई इंड सोलर प्रॉडक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस, पावर एंड बैकअप प्रॉडक्ट्स और एनर्जी-इफीशिएंट लाइटिंग बनाती है।

3826% बढ़ा है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का मुनाफा तिमाही आधार पर 3826 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी को 15.52 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर को 39.5 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। अगर सालाना आधार पर देखें तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का मुनाफा 69 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 9.2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।

211 करोड़ रुपये रहा कंपनी का रेवेन्यू
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 211 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू 2.4 पर्सेंट घटा है। पिछले साल की समान अवधि में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का रेवेन्यू 216 करोड़ रुपये था। हालांकि, तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 98 पर्सेंट का उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 106 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर का इबिट्डा 28.46 करोड़ रुपये रहा है।

2712% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) के शेयर 3 सितंबर 2021 से लेकर अब तक 2712 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को NSE पर 2.52 रुपये पर थे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 1 फरवरी 2026 को 70.86 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 583 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 206 पर्सेंट उछल गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 168.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 57.51 रुपये है।

