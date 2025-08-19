रेलवे ने इस कंपनी को दिया रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का काम, ₹125 पर ट्रेड कर रहा शेयर

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सर्वोटेक के शेयर में खरीदारी देखी गई। मंगलवार को शेयर 124.69 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले की क्लोजिंग के मुकाबले शेयर 1.45 % बढ़ गया। अब नए ऑर्डर के बाद बुधवार को भी शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Servotech Renewable Power System share: एनर्जी सेक्टर की कंपनी- सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल से मिला है। कंपनी ने 7.3 मेगावाट की ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर की घोषणा की है। इस परियोजना का कुल मूल्य ₹28.84 करोड़ है और यह भारत में क्लीन एनर्जी परिवर्तन को गति देने की सर्वोटेक की यात्रा में एक और मील का पत्थर है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सर्वोटेक रूफटॉप सौर पीवी प्रणालियों के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें जयपुर मंडल के अलग-अलग स्थलों पर विभिन्न क्षमताओं के सोलर प्लांट का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।

शेयर पर रखें नजर सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सर्वोटेक के शेयर में खरीदारी देखी गई। मंगलवार को शेयर 124.69 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले की क्लोजिंग के मुकाबले शेयर 1.45 % बढ़ गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 125.50 रुपये तक पहुंच गया था। अब नए ऑर्डर के बाद बुधवार को भी शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। पिछले साल शेयर 205.40 रुपये तक गया था। इसी साल अप्रैल में शेयर की कीमत 97.55 रुपये के निचले स्तर पर आ गई।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 58.65 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 41.35 फीसदी की है।