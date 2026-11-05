2366% बढ़ा मुनाफा, 5 साल में 1.99 रुपये से 70 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम
मुख्य बातें
- सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में टैक्स चुकाने के बाद 2366.21% बढ़ा है
- कंपनी के शेयर 5 साल में 3355% से अधिक उछल गए हैं
क्लीन एनर्जी, सोलर पावर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से जुड़ी कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के कंसॉलिडेटेड मुनाफे में जोरदार उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में टैक्स चुकाने के बाद सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 2366.21 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9.74 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 39.51 लाख रुपये था। वहीं, टैक्स चुकाने से पहले सितंबर 2026 तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 2273.18 पर्सेंट बढ़कर 12.56 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 52.93 लाख रुपये था। कंपनी के शेयर 5 साल में 1.99 रुपये से बढ़कर 70 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।
3355% से अधिक उछल गए हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) के शेयर पिछले 5 साल में 3355 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 4 नवंबर 2021 को 1.99 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 5 नवंबर 2026 को दिन के कारोबार के दौरान 70.24 रुपये पर पहुंच गए। 4 साल में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में 310 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 120.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 57.51 रुपये है।
268.51% बढ़ा है कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) का टैक्स देने के बाद स्टैंडअलोन मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 268.51 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 8.37 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2.27 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम का टोटल रेवेन्यू 158.82 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 102.92 करोड़ रुपये था। कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 54.31 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है।
2 बार अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम दो बार अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2023 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। कंपनी ने जुलाई 2023 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर का बंटवारा दो टुकड़ों में किया।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।