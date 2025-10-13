पावर कंपनी को मिला भारतीय रेल से बड़ा ऑर्डर, फोकस में शेयर, ₹126 पर आया भाव

Hindustan Hindi News
Varsha Pathak Mon, 13 Oct 2025 06:09 PM
Servotech Renewable Share: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अग्रणी कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को भारतीय रेल से एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना (एक्सचेंज फाइलिंग) में बताया कि उसे दक्षिण-पूर्व रेलवे के रांची मंडल से 2.58 मेगावॉट (MW) सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बता दें कि सोमवार के कारोबार में कंपनी का शेयर लगभग ₹126.30 पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.20% की गिरावट दर्ज कर रहा था।

क्या है डिटेल

यह प्रोजेक्ट ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम के रूप में लगाया जाएगा। सर्वोटेक इस प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सहित सभी तकनीकी कार्यों को पूरा करेगी। कंपनी ने कहा है कि यह ऑर्डर पुरस्कार की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सर्वोटेक ने अपने बयान में कहा, 'कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से 2.58 मेगावॉट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला है, जो रांची डिवीजन के विभिन्न रेलवे स्थलों पर लगाया जाएगा।'

रेलवे में रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम

यह प्रोजेक्ट भारतीय रेल के हरित ऊर्जा मिशन का हिस्सा है। रेलवे लगातार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दे रही है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य आने वाले वर्षों में रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक संगठन बनाना है। सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी को हाल के महीनों में भारतीय रेलवे के कई जोनों से लगातार बड़े ऑर्डर मिले हैं। सितंबर 2025 में कंपनी को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (आगरा डिवीजन) से 3 मेगावॉट ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला था, जिसकी अनुमानित कीमत ₹13 करोड़ थी। अगस्त 2025: सर्वोटेक ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (जयपुर डिवीजन) से 7.3 मेगावॉट ऑन-ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया था। इसके अलावा, नॉर्दर्न रेलवे (मुरादाबाद डिवीजन) से भी 1.2 मेगावॉट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर कंपनी को मिला था। इन परियोजनाओं के साथ सर्वोटेक रेलवे के विभिन्न जोनों में सौर ऊर्जा समाधान स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
