पावर कंपनी को मिला भारतीय रेल से बड़ा ऑर्डर, फोकस में शेयर, ₹126 पर आया भाव
सर्वोटेक ने अपने बयान में कहा, 'कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से 2.58 मेगावॉट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला है, जो रांची डिवीजन के विभिन्न रेलवे स्थलों पर लगाया जाएगा।'
Servotech Renewable Share: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अग्रणी कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को भारतीय रेल से एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना (एक्सचेंज फाइलिंग) में बताया कि उसे दक्षिण-पूर्व रेलवे के रांची मंडल से 2.58 मेगावॉट (MW) सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बता दें कि सोमवार के कारोबार में कंपनी का शेयर लगभग ₹126.30 पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.20% की गिरावट दर्ज कर रहा था।
क्या है डिटेल
यह प्रोजेक्ट ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम के रूप में लगाया जाएगा। सर्वोटेक इस प्रोजेक्ट के तहत डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सहित सभी तकनीकी कार्यों को पूरा करेगी। कंपनी ने कहा है कि यह ऑर्डर पुरस्कार की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सर्वोटेक ने अपने बयान में कहा, 'कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से 2.58 मेगावॉट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला है, जो रांची डिवीजन के विभिन्न रेलवे स्थलों पर लगाया जाएगा।'
रेलवे में रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम
यह प्रोजेक्ट भारतीय रेल के हरित ऊर्जा मिशन का हिस्सा है। रेलवे लगातार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दे रही है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य आने वाले वर्षों में रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक संगठन बनाना है। सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी को हाल के महीनों में भारतीय रेलवे के कई जोनों से लगातार बड़े ऑर्डर मिले हैं। सितंबर 2025 में कंपनी को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (आगरा डिवीजन) से 3 मेगावॉट ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला था, जिसकी अनुमानित कीमत ₹13 करोड़ थी। अगस्त 2025: सर्वोटेक ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (जयपुर डिवीजन) से 7.3 मेगावॉट ऑन-ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया था। इसके अलावा, नॉर्दर्न रेलवे (मुरादाबाद डिवीजन) से भी 1.2 मेगावॉट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर कंपनी को मिला था। इन परियोजनाओं के साथ सर्वोटेक रेलवे के विभिन्न जोनों में सौर ऊर्जा समाधान स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।