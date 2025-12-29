Hindustan Hindi News
‘मुझे लगा मैं अगला स्टीव जॉब्स हूं’, गगूल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने कहा ऐसी गलती से बचो

गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब उन्हें लगा कि वो अगले स्टीव जॉब्स है। हाल ही में उन्होंने स्टैफोर्ड के इंजीनियरिंग स्कूल में कंपनी के सबसे बड़े असफल प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए यह बात कही।

Dec 29, 2025 08:12 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब उन्हें लगा कि वो अगले स्टीव जॉब्स है। हाल ही में उन्होंने स्टैफोर्ड के इंजीनियरिंग स्कूल में कंपनी के सबसे बड़े असफल प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए यह बात कही। गूगल और अल्फाबेट के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने गूगल ग्लास प्रोजेक्ट के असफलता का जिक्र किया। सर्गेई ब्रिन से जब एक छात्र ने पूछा, “मुझ जैसे एक उद्यमी सोच रखने वाले व्यक्ति को किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए, जिससे वह पुरानी गलतियों को ना दोहराए।”

सर्गेई ब्रिन ने कहा, “अगर आपके पास एक शानदाल ग्लास आइडिया है तो पहले उसे ठीक से पूरा कर लें। उससे पहले कूल स्टंट ना करने लगें। यह एक सलाह है जो मैं आपको देना चाहूंगा।”

“मुझे लगा मैं अगला स्टीव जॉब्स हूं”

सर्गेई ब्रिन ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया, “मुझे लगता है कि तब मैंने इसे कॉमर्शियलाइज करने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। हमने कंज्यूमर के नजरिए को ठीक से नहीं समझा। अगर समझते को इसे और कम खर्चीला प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते।” सर्गेई ब्रिन आगे बताते हैं कि मैंने तब बहुत जल्दबाजी कर दी थी। मैं इतना खुश था कि मुझे लगा कि अगला स्टीव जॉब्स मैं ही हूं।

कब लॉन्च हुआ था गूगल ग्लास

गूगल ने साल 2013 में गूगल ग्लास लॉन्च किया था। यह ग्लास सभी फोन के नोटिफिकेशन को उनके सामने प्रोजेक्ट कर देता। साथ ही उन्हें डायरेक्शन देने में भी सक्षम था। लेकिन गूगल के इतिहास में यह एक असफल प्रोजेक्ट के तौर पर याद किया जाएगा। क्योंकि गूगल इसे बड़ी संख्या में बेचने में असफल रहा था। गूगल के डिजाइन को भी लोगों ने कुछ पसंद नहीं किया था। इसका दाम तब 1500 डॉलर प्रति पीस था। साल 2015 में ही गूगल ने इस प्रोडेक्ट को बनाना बंद कर दिया।

हालांकि, इस साल गूगल ने घोषणा की है कि वो एक बार फिर से गूगल ग्लासेज खेल में उतर रहे हैं। कंपनी इस साल मई में दो कंपनियों के साथ साझेदारी की थी।

