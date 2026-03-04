2026 के दिसंबर तक 107000 तक पहुंच जाएगा सेंसेक्स, खरीदने का सबसे बेहतर समय! इस नई रिपोर्ट में दावा
ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि दिसंबर 2026 के अंत तक शेयर बाजार 1,07,000 अंक तक पहुंच सकता है। Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में सेंसेक्स को “सोने के नजरिए सबसे सस्ता” बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट का फंडामेंटल्स और पॉलिसी टेलविंड्स के साथ मेल नहीं खाता है।
Sensex outlook: शेयर बाजार में लगातार आज चौथे कारोबारी दिन को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी 1-1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टेनले ने अपनी रिपोर्ट से सभी को चौंका दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि दिसंबर 2026 के अंत तक शेयर बाजार 1,07,000 अंक तक पहुंच सकता है। Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में सेंसेक्स को “सोने के नजरिए सबसे सस्ता” बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट का फंडामेंटल्स और पॉलिसी टेलविंड्स के साथ मेल नहीं खाता है।
क्या कुछ कहा है एक्सपर्ट्स ने?
Morgan Stanley से जुड़े रिधम देशाई ने कहा है कि मौजूदा दौर मार्केट और मैक्रो के बीच दरार को दर्शाता है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि Morgan Stanley ने इस भारतीय शेयर बाजार में दांव लगाने का सबसे बढ़िया समय बताया है।
रिपोर्ट में ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि घरेलू शेयर बाजार मजबूत कमाई और मैक्रो आउटपरफॉर्मेंस के बावजूद इतिहास में अपने सबसे खराब 12 महीने के रिलेटिव परफॉर्मेंस के बीच में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि झटका अब बीत चुका है। मॉर्गन स्टेनले ने कहा है कि गोल्ड के मामले से देखा जाए तो सेंसेक्स अबतक का सबसे सस्ता है।
95000 का टारगेट सेट
हालिया गिरावट के बावजूद मॉर्गन स्टेनले भारतीय शेयर बाजार को लेकर काफी आशावादी है। दिसंबर 2026 के लिए सेंसेक्स ने 95000 का टारगेट सेट किया है। वहीं, अगर बाजार में बुल रन जारी रहा तो यह 107000 तक पहुंच सकता है। जोकि मौजूदा स्तर से 33 प्रतिशत अधिक है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।