सेंसेक्स करीब 1600 अंक उछला, निवेशकों ने 7 लाख करोड़ रुपये 'पीटा', क्या है वजह?

शेयर मार्केट पिछले 3 दिनों में दो दिन ऊंची उड़ान भरा। सोमवार को सेंसेक्स ने लंबी छलांग लगाई, लेकिन मंगलवार को मामूली रूप से फिसल गया। आज एक बार फिर उड़ान भर रहा है। इन तीन दिनों में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में करीब 7 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इस दौरान निफ्टी भी 23767 से 24,239 तक पहुंच गया।

24 जुलाई शुक्रवार को सेंसेक्स 76,059 पर बंद हुआ था। सोमवार 27 जुलाई को शेयर मार्केट में जबरदस्त रैली दिखी और सेंसेक्स 76835 के लेवल पर बंद हुआ। इसके बाद मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 76765 के लेवल पर बंद हुआ। आज यानी बुधवार 29 जुलाई को शेयर मार्केट में एक बार फिर बहार लौट आई है। सेंसेक्स 800 अंक से अधिक उछलकर 77,641 के डे हाई को टच कर चुका है। इन तीन दिनों में आज के डे हाई के लेवल से तुलना करें तो सेंसेक्स 1582 अंक यानी करीब 1600 अंक उछल चुका है।

शेयर मार्केट में तेजी के क्या हैं कारण ईरान-अमेरिका युद्ध में शांति की उम्मीद मार्केट में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध में शांति की उम्मी का बढ़ना है। फिलहाल दोनों एक दूसरे पर हमले बंद कर रखे हैं और बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुझाव दिया कि बमबारी अभियान अब अपनी सीमा पर पहुंच गया है, इसलिए अमेरिका ने लगातार चौथी रात ईरान पर कोई हमला नहीं किया।

कच्चे तेल की कीमतें गिरीं

अमेरिका-ईरान तनाव कम होने से ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 9% से ज्यादा गिरकर लगभग 87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। इससे महंगाई और ब्याज दर बढ़ने की चिंता कम हुई। वह भी तब जब बुधवार को इसमें तेजी दर्ज की जा रही है।

आईटी स्टॉक्स में खरीदारी घरेलू शेयर मार्केट में रौनक के पीछे आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी भी एक वजह है। इन्फोसिस से लेकर टीसीएस तक के स्टॉक्स में इन 3 सत्रों में करीब 8 प्रतिशत की तेजी आई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस दौरान 28767.95 से उछलकर 31325.95 के लेवल पर पहुंच गया।

रुपये की मजबूती

इधर रुपये में भी तेज उछाल आया, जिससे बाजार को और सहारा मिला। मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 63 पैसे मजबूत होकर 95.90 प्रति डॉलर पर बंद हुआ और आज बुधवार को 13 पैसे ऊपर 95.72 पर खुला। भारत में, रुपये को सहारा देने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की सक्रिय भूमिका रही। बैंकर्स का कहना है कि सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ सेशन में डॉलर बेचकर मार्केट में अपना दखल बढ़ाया है। मार्केट के अनुमानों के अनुसार, RBI ने शुक्रवार को लगभग 8 से 9 अरब डॉलर बेचे।