सेंसेक्स करीब 1600 अंक उछला, निवेशकों ने 7 लाख करोड़ रुपये 'पीटा', क्या है वजह?
मुख्य बातें
- Stock Market Updates: मंगलवार को छोड़ सेंसेक्स सोमवार और आज यानी बुधवार 11:30 बजे तक करीब 1600 अंक उछल चुका है
- कच्चे तेल के रेट में कमी, ईरान-अमेरिका के तेवरों में नरमी और आईटी स्टॉक्स की गरमी भी इस उड़ान के मुख्य कारण रहे
शेयर मार्केट पिछले 3 दिनों में दो दिन ऊंची उड़ान भरा। सोमवार को सेंसेक्स ने लंबी छलांग लगाई, लेकिन मंगलवार को मामूली रूप से फिसल गया। आज एक बार फिर उड़ान भर रहा है। इन तीन दिनों में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में करीब 7 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इस दौरान निफ्टी भी 23767 से 24,239 तक पहुंच गया।
24 जुलाई शुक्रवार को सेंसेक्स 76,059 पर बंद हुआ था। सोमवार 27 जुलाई को शेयर मार्केट में जबरदस्त रैली दिखी और सेंसेक्स 76835 के लेवल पर बंद हुआ। इसके बाद मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 76765 के लेवल पर बंद हुआ। आज यानी बुधवार 29 जुलाई को शेयर मार्केट में एक बार फिर बहार लौट आई है। सेंसेक्स 800 अंक से अधिक उछलकर 77,641 के डे हाई को टच कर चुका है। इन तीन दिनों में आज के डे हाई के लेवल से तुलना करें तो सेंसेक्स 1582 अंक यानी करीब 1600 अंक उछल चुका है।
शेयर मार्केट में तेजी के क्या हैं कारण
ईरान-अमेरिका युद्ध में शांति की उम्मीद
मार्केट में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध में शांति की उम्मी का बढ़ना है। फिलहाल दोनों एक दूसरे पर हमले बंद कर रखे हैं और बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुझाव दिया कि बमबारी अभियान अब अपनी सीमा पर पहुंच गया है, इसलिए अमेरिका ने लगातार चौथी रात ईरान पर कोई हमला नहीं किया।
कच्चे तेल की कीमतें गिरीं
अमेरिका-ईरान तनाव कम होने से ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 9% से ज्यादा गिरकर लगभग 87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। इससे महंगाई और ब्याज दर बढ़ने की चिंता कम हुई। वह भी तब जब बुधवार को इसमें तेजी दर्ज की जा रही है।
आईटी स्टॉक्स में खरीदारी
घरेलू शेयर मार्केट में रौनक के पीछे आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी भी एक वजह है। इन्फोसिस से लेकर टीसीएस तक के स्टॉक्स में इन 3 सत्रों में करीब 8 प्रतिशत की तेजी आई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस दौरान 28767.95 से उछलकर 31325.95 के लेवल पर पहुंच गया।
रुपये की मजबूती
इधर रुपये में भी तेज उछाल आया, जिससे बाजार को और सहारा मिला। मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 63 पैसे मजबूत होकर 95.90 प्रति डॉलर पर बंद हुआ और आज बुधवार को 13 पैसे ऊपर 95.72 पर खुला। भारत में, रुपये को सहारा देने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की सक्रिय भूमिका रही। बैंकर्स का कहना है कि सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ सेशन में डॉलर बेचकर मार्केट में अपना दखल बढ़ाया है। मार्केट के अनुमानों के अनुसार, RBI ने शुक्रवार को लगभग 8 से 9 अरब डॉलर बेचे।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "मध्य पूर्व में हमलों के रुकने से आयात लागत और महंगाई बढ़ने की आशंका कम हुई, जिससे बाजार में राहत वाली तेजी आई। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और लॉन्ग-टर्म बॉन्ड यील्ड में कमी ने भी स्थायी समाधान की उम्मीद जगाई है, और लंबी खरीदारी में कमी के संकेत भी दिख रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें