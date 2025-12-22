Hindustan Hindi News
sensex rose by 1000 points in two sessions 5 major reasons for the surge in the indian stock market
2 सेशन में सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा, भारतीय शेयर मार्केट में तेजी के 5 प्रमुख कारण

2 सेशन में सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा, भारतीय शेयर मार्केट में तेजी के 5 प्रमुख कारण

संक्षेप:

Stock Market Updates: आज सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछलकर 85,467 के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने 26,154 का स्तर फिर से हासिल कर लिया। इस तरह, दो सेशन में 30 शेयरों के इस इंडेक्स में लगभग 1,000 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

Dec 22, 2025 01:29 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय शेयर मार्केट ने सोमवार, 22 दिसंबर को लगातार दूसरे सेशन में भी शानदार बढ़त दर्ज की। यह उछाल रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होने और जनवरी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद से उपजे सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण आया। आज सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछलकर 85,467 के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने 26,154 का स्तर फिर से हासिल कर लिया। इस तरह, दो सेशन में 30 शेयरों के इस इंडेक्स में लगभग 1,000 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

मिड और स्मॉल-कैप इंडेक्स में भी तेजी

सोमवार को न सिर्फ प्रमुख इंडेक्स बल्कि मिड और स्मॉल-कैप इंडेक्स में भी 1% तक की बढ़त देखी गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल गुरुवार के ₹466 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹475 लाख करोड़ हो गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति में सिर्फ दो ही दिनों में लगभग ₹9 लाख करोड़ का इजाफा हुआ।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी के 5 प्रमुख कारण

1. रुपया 90 के स्तर से नीचे लौटा

सोमवार को शुरुआती कारोबार में विदेशी फंड के सहारे भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे की बढ़त के साथ 89.45 पर पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई ने घरेलू मुद्रा को सहारा देने के लिए आक्रामक तरीके से डॉलर बेचे भी हैं।

भारी विदेशी पूंजी के बाहर जाने के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के निशान को तोड़कर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। रुपये में सुधार से बाजार के मूड को बल मिला प्रतीत होता है।

2. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) पिछले तीन लगातार सत्रों से कैश सेगमेंट में भारतीय शेयर खरीद रहे हैं। शुक्रवार, 19 दिसंबर को उन्होंने ₹1,830.89 करोड़ के भारतीय शेयर खरीदे। कुल मिलाकर, तीन सत्रों में उन्होंने लगभग ₹3,600 करोड़ का निवेश किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये में तेज मोड़ और एफआईआई का कैश मार्केट में खरीदार बनना ये दो कारक, जो एक-दूसरे को मजबूत करते हैं, बाजार में शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स ऊंचे स्तरों पर पहुंच सकते हैं।

3. सकारात्मक वैश्विक संकेत

सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने घरेलू बाजार के मूड को आधार दिया। नैस्डैक और एसएंडपी 500 इंडेक्स में रातों-रात 1% तक की बढ़त ने एशियाई बाजारों के मूड को भी प्रभावित किया। जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी 2% उछल गए।

वैश्विक बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की संभावना और रूस-यूक्रेन युद्ध के अंत की आशा के कारण बढ़ रहे हैं, जबकि डॉलर के कमजोर पड़ने से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भावना मजबूत हो रही है।

4. रूस-यूक्रेन शांति वार्ता

एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा कि रूसी वार्ताकारों के साथ हाल की बातचीत उत्पादक रही, जिससे लगभग चार साल लंबे रूस-यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने की आशाएं बढ़ गई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया था।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े यूरोपीय संघर्ष का संभावित समाधान दुनिया भर के बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि इससे रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने, ऊर्जा, कृषि वस्तुओं, धातुओं और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की ग्लोबल सप्लाई चेन को सामान्य करने में मदद मिल सकती है।

5. तकनीकी कारक

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,947 का स्तर महत्वपूर्ण है। अगर निफ्टी इस स्तर से ऊपर कारोबार करता है, तो यह 26,126 के स्तर तक और बढ़ सकता है। हालांकि, अगर यह 25,947 से नीचे कारोबार करता है, तो कुछ लाभ बुकिंग देखी जा सकती है, जो इंडेक्स को 25,787 के स्तर तक खींच सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि निफ्टी 50 महत्वपूर्ण 25,800–26,850 समर्थन क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड सकारात्मक बना हुआ है।

