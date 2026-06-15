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सेंसेक्स 1200 अंक उछला, निफ्टी 24000 के पार, रुपया 43 पैसे मजबूत, सोना ₹3301 और चांदी ₹5377 उछली

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • War End, Market Start to Fly: शेयर मार्केट आज बमबम बोल रहा है
  • अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म होने के ऐलान से रुपया भी उड़ान भर रहा है
  • सोना-चांदी के मानों अच्छे दिन लौट आए हों और कच्चे तेल के दुर्दिन शुरू हो गए
सेंसेक्स 1200 अंक उछला, निफ्टी 24000 के पार, रुपया 43 पैसे मजबूत, सोना ₹3301 और चांदी ₹5377 उछली

अमेरिका-ईरान समझौते से शेयर मार्केट से लेकर कमोडिटी मार्केट तक जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। सोमवार यानी वैश्विक बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने शानदार शुरुआत की। सुबह बीएसई सेंसेक्स 1200 अंक से अधिक उछलकर 76,821 पर पहुंच गया। जबकि एनएसई निफ्टी 360 अंक से अधिक चढ़कर 2400 के लेवल को पार कर गया।

सभी सेक्टर हरे निशान में

बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के सभी प्रमुख 16 सेक्टर बढ़त में रहे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी है और एयरलाइन कंपनियों को सस्ते ईंधन का फायदा मिल रहा है। इंडिगो सेंसेक्स टॉप गेनर है। टायर और पेंट कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी दिख रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 1.6% चढ़ गए हैं।

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रुपये में भी जोरदार मजबूती

रुपये में भी जोरदार मजबूती

भारतीय रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 43 पैसे मजबूत होकर 94.68 पर खुला। यह 8 मई के बाद रुपये का सबसे मजबूत स्तर है।

सोना-चांदी में भी रिकॉर्ड उछाल

तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर कमजोर होने से सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। एमसीएक्स गोल्ड ₹3,301 की छलांग लगाकर ₹1,53,829 प्रति 10 ग्राम पर खुला। दूसरी ओर , एमसीएक्स सिल्वर ₹5,377 की तेजी के साथ ₹2,51,563 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जबकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 2.5% उछलकर 4,322 डॉलर प्रति औंस और स्पॉट सिल्वर 3.6% बढ़कर 70.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

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कच्चे तेल में बड़ी गिरावट से बाजार को राहत

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 4.6% गिरकर 83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जो मार्च के बाद सबसे निचला स्तर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई, व्यापार घाटे और रुपये पर दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है।विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में गिरावट से रुपये को आगे भी समर्थन मिल सकता है।

Crude Oil

शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होगा समझौता

अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों ने युद्ध समाप्त करने, अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत देने और होर्मुज में सामान्य आवाजाही बहाल करने के लिए एक प्रारंभिक ढांचे पर सहमति बनाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका-ईरान शांति समझौता सफल रहता है और कच्चे तेल की कीमतें नीचे बनी रहती हैं, तो भारतीय शेयर बाजार, रुपया और अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं सोना-चांदी में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रह सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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