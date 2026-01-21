सेंसेक्स 3 दिन में 2400 अंक टूटा, निवेशकों के 18 लाख करोड़ डूबे, क्या हैं कारण

संक्षेप: Sensex Nifty Crash: सेंसेक्स पिछले तीन दिनों में 2,400 अंक यानी लगभग 3% गिर चुका है, जबकि निफ्टी 50 में भी 3% की गिरावट आई है। लगातार तीन सत्रों में निवेशकों को लगभग 18 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आइए जानें शेयर मार्केट में गिरावट के 5 कारण…

Sensex Nifty Crash: भारतीय शेयर मार्केट बुधवार, 21 जनवरी को लगातार तीसरे दिन भी गिरावट रही। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक चिंताओं ने बाजार के मूड को बिगाड़ के रख दिया है। अाज सेंसेक्स 1000 अंक यानी 1% से अधिक गिरकर 81,124.45 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 ने अपने 200-दिन के औसत (जो 25,150 के आसपास था) को तोड़ते हुए 24,919.80 का दैनिक निचला स्तर छुआ। बिकवाली व्यापक रही, जिसमें बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक 2% टूट गए।

सेंसेक्स पिछले तीन दिनों में 2,400 अंक यानी लगभग 3% गिर चुका है, जबकि निफ्टी 50 में भी 3% की गिरावट आई है। लाइव मिंट के मुताबिक लगातार तीन सत्रों में निवेशकों को लगभग 18 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप शुक्रवार को 468 लाख करोड़ रुपये से गिरकर 450 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है।

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के पांच प्रमुख कारण 1. टैरिफ वॉर की आशंका निवेशक अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार युद्ध की संभावना को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की है और कहा है कि 1 जून से यह शुल्क बढ़कर 25% हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय देश जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं, जिससे ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है और वैश्विक आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। यूरोपीय संसद जल्द ही जुलाई में तय अमेरिकी व्यापार समझौते की मंजूरी रोक सकती है।

2. रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारतीय रुपया लगातार छठे सत्र में गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले 91.34 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की बहिर्प्रवाह और भारतीय सामानों पर अमेरिकी शुल्क के कारण पिछले एक साल में रुपये में डॉलर के मुकाबले तेज कमजोरी आई है। रुपया 2026 में अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 2% गिर चुका है। आरबीआई ने मुद्रा का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप किया है, लेकिन इसका हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम रहा है।

3. विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों के बीच विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयरों की भारी बिकवाली जारी रखे हुए हैं। जनवरी में अब तक (20 तक) उन्होंने कैश सेगमेंट में 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक जुलाई से लगातार भारतीय इक्विटी के शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं, जिन्होंने 2.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है।

4. जोखिम से बचाव की मनोदशा बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों, साधारण कमाई और केंद्रीय बजट 2026 से पहले की सतर्कता के कारण बाजार में जोखिम से बचने की मनोदशा देखी जा रही है। खुदरा निवेशक अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित संपत्तियों जैसे सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में गिरावट का एक अन्य कारण तरलता की तंग स्थिति भी है।