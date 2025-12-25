Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sensex gave 9 percent return in one year small cap investors suffered losses
2025 में सेंसेक्स ने दिया 9% रिटर्न, स्मॉलकैप के निवेशकों को हुआ नुकसान

2025 में सेंसेक्स ने दिया 9% रिटर्न, स्मॉलकैप के निवेशकों को हुआ नुकसान

संक्षेप:

Stock Market 2025: शेयर बाजार में दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए साल 2025 पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा और प्रमुख सूचकांकों ने नौ से दस प्रतिशत का रिटर्न दिया हालांकि छोटी कंपनियों में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा।

Dec 25, 2025 07:11 pm ISTVarsha Pathak वार्ता
share Share
Follow Us on

Stock Market 2025: शेयर बाजार में दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए साल 2025 पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा और प्रमुख सूचकांकों ने नौ से दस प्रतिशत का रिटर्न दिया हालांकि छोटी कंपनियों में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक साल के दौरान 2,497.30 अंक यानी 10.56 प्रतिशत चढ़कर 24 दिसंबर को 26,142.10 अंक पर बंद हुआ। पिछले साल यह 8.8 प्रतिशत चढ़ा था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 7,269.69 अंक (9.30 प्रतिशत) चढ़ा और बुधवार को 85,408.70 अंक पर बंद हुआ। यह पिछले साल 8.17 प्रतिशत बढ़ा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

निफ्टी का मिडकैप-50 सूचकांक 8.15 प्रतिशत और बीएसई का मिडकैप सूचकांक 0.78 प्रतिशत चढ़ा। पिछले साल दोनों सूचकांकों ने क्रमशः 21.52 फीसदी और 26.07 फीसदी का रिटर्न दिया था। वहीं, छोटी कंपनियों के सूचकांकों में गिरावट रही। बीएसई का स्मॉलकैप 6.68 प्रतिशत गिरकर 51,493.62 अंक पर आ गया है। यह इस साल 3,686.98 अंक टूट चुका है। पिछले साल यह 29.31 प्रतिशत चढ़ा था। इसी तरह, निफ्टी स्मॉलकैप-100 सूचकांक 5.65 प्रतिशत (1,060.60 अंक) टूट गया और 24 दिसंबर को 17,708.60 अंक पर बंद हुआ। पिछले साल इसने भी 23.94 प्रतिशत का बंपर रिटर्न दिया था।

NSE ने दी जानकारी

एनएसई ने गुरुवार को बताया कि साल के दौरान उसका बाजार पूंजीकरण 469 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है जो करीब 6.8 प्रतिशत की वृद्धि है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में बाजार पूंजीकरण 136 प्रतिशत रहा। साल के दौरान पूंजी निर्माण 19.17 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। इक्विटी, डेट और बिज़नेस ट्रस्ट के जरिये कुल 19.17 लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाया गया, जो वर्ष 2023-24 के 17.89 लाख करोड़ रुपये से करीब सात फीसदी ज्यादा रहा। इक्विटी से कुल 4.12 लाख करोड़ रुपये जुटाये गये जबकि डेट के जरिये 14.72 लाख करोड़ रुपये आये। डेट निर्माण में करीब 10 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एनएसई में साल 2025 में 101 मेनबोर्ड प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 1.71 लाख करोड़ रुपये जुटाये गये। वहीं, 112 छोटी और मझौली कंपनियों के आईपीओ से 5,589 करोड़ रुपये का फंड आया।

इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार में एनएसई दुनिया में नंबर एक पर रहा। दुनिया भर में होने वाले कुल लेनदेन में इसकी हिस्सेदारी 53.2 फीसदी रही। नयी कंपनियों को सूचीबद्ध करने के मामले में इसने दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया और इसकी वैश्विक हिस्सेदारी 16.2 फीसदी रही। निवेशकों की भागीदारी और घरेलू संपत्ति में बढ़त देखी गयी। पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या 1.5 करोड़ बढ़कर 12.4 करोड़ पहुंच गयी। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को मिली। अप्रैल 2020 से अब तक भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संपत्ति में करीब 53 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस साल एनएसई आईएक्स ने पहली बार एक लाख करोड़ डॉलर के टर्नओवर का आंकड़ा पार किया और यह 1,106 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।