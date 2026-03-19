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Stock Market Crash: सेंसेक्स 2000 अंक टूटा, निवेशकों के ₹9 लाख करोड़ डूबे, मार्केट क्रैश होने के ये हैं 5 कारण

Mar 19, 2026 11:00 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Crash: तीन दिनों से जारी तेजी का सिलसिला अचानक थम गया और बाजार में बिकवाली का तूफान आ गया। सेंसेक्स 2000 अंक गिरा, निवेशकों के ₹9 लाख करोड़ डूबे। जानिए बाजार में गिरावट की 5 बड़ी वजह।

Stock Market Crash: सेंसेक्स 2000 अंक टूटा, निवेशकों के ₹9 लाख करोड़ डूबे, मार्केट क्रैश होने के ये हैं 5 कारण

भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 19 मार्च को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। तीन दिनों से जारी तेजी का सिलसिला अचानक थम गया और बाजार में बिकवाली का तूफान आ गया। सेंसेक्स आज 2000 अंकों से ज्यादा टूटकर 74,685 के स्तर तक गिर गया, जबकि Nifty 50 भी 600 अंक लुढ़ककर 23,180 के करीब पहुंच गया।

₹9 लाख करोड़ का नुकसान

इस भारी गिरावट का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹439 लाख करोड़ से घटकर ₹430 लाख करोड़ रह गया। यानी सिर्फ कुछ घंटों में निवेशकों के करीब ₹9 लाख करोड़ डूब गए।

मिडकैप और स्मॉलकैप भी नहीं बचे

गिरावट केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 2% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2% की कमजोरी है। यानी पूरे बाजार में व्यापक बिकवाली देखने को मिली।

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क्यों टूटा शेयर बाजार? जानिए 5 बड़ी वजह

1. ईरान-अमेरिका तनाव से घबराए निवेशक

मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में डर बढ़ा दिया है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से अनिश्चितता और बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की एक प्रमुख गैस सुविधा पर हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने इसके "अनियंत्रित परिणामों" की चेतावनी दी है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्ष ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कच्चे तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है।

2. कच्चा तेल 110 डॉलर के पार

ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। महंगा तेल यानी महंगाई और अर्थव्यवस्था पर दबाव। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार के मुताबिक, युद्ध को लेकर अनिश्चितता और गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक 110 डॉलर से ऊपर बना रहता है, तो भारत के आर्थिक परिदृश्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा और वित्त वर्ष 2027 में जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों की कमाई पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।

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3. HDFC Bank के चेयरमैन का इस्तीफा

बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे के बाद शेयर 8% टूट गया, जिससे बाजार पर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने बैंक के भीतर "कुछ घटनाओं और प्रथाओं" का हवाला दिया, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। इस खबर के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर 772 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया और यह गुरुवार को बाजार में सबसे बड़ा ड्रैग बना रहा।

4. फेड का सख्त रुख

अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीदें कम कर दी हैं। इस बार फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे बाजार को इस साल कम से कम दो बार दरों में कटौती की उम्मीद थी, जो अब टूट गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों के कारण फेड इस साल दरों में कोई कटौती नहीं कर सकता है। इससे ग्लोबल लिक्विडिटी पर असर पड़ा।

5. रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर ₹92.89 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। घरेलू शेयर मार्केट पर वैश्विक बाजारों का भी असर हुआ। अमेरिकी बाजार 1% से ज्यादा गिरे और एशियाई बाजारों में 3% तक गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं।

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आगे क्या करें निवेशक?

विशेषज्ञों के अनुसार शॉर्ट टर्म में अस्थिरता बनी रह सकती है। तेल की कीमत और युद्ध की स्थिति अहम होगी और लॉन्ग टर्म निवेशक घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। कुल मिलाकर ग्लोबल टेशन, महंगा तेल और घरेलू फैक्टर्स के चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। निवेशकों के लिए यह समय सावधानी और रणनीति के साथ निवेश करने का है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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