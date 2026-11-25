मुख्य बातें

दशहरा, दिवाली और छठ पूजा भले ही बीत गए हों, लेकिन घरेलू बाजार में फेस्टिव शॉपिंग जारी है। बाजार में रौनक है और जब-जब एआई और चिप्स कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे हैं, तब-तब भारतीय बाजार उड़ान भर रहे हैं। इस महीने की 23 तारीख को एक ही दिन में 1,484 अंक की भारी गिरावट झेलने के बावजूद बीएसई सेंसेक्स नवंबर महीने में 10000 अंक चढ़ने में कामयाब हुआ है। आज 25 नवंबर को यह 84498 के लेवल को टच करने में कामयाब हुआ है।

वहीं, अगर एनएसई निफ्टी की बात करें तो इसमें करीब 2900 अंकों की तेजी दर्ज की गई। आज इसने भी 25951 का डे हाई टच किया है। इस अवधि में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 474 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 512 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इनमें से बड़ा हिस्सा रिलायंस जियो के आईपीओ से आया। इस दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के निवेशकों के नेटवर्थ में 38 लाख करोड़ का इजाफा हुआ।

बीएसई के ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को सेंसेक्स 74,459.53 के लेवल पर बंद हुआ था। जबकि, निफ्टी 23053.10 के लेवल पर। 31 अक्टूबर को शनिवार और एक नवंबर को रविवार होने के कारण बाजार बंद था। 2 नवंबर को बाजार में तेजी थी और सेंसेक्स 75,692.78 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी 23440.80 पर बंद हुआ। इसके बाद इसमें लगातार मजबूती आई।

3 नवंबर को सेंसेक्स 1,225.07 अंक चढ़कर 76,917.85 अंक पर पहुंच गया और निफ्टी भी 23810.85 पर बंद हुआ। 4 नवंबर को भी बाजार में रौनक रही और सेंसेक्स में 383.55 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी भी तेजी के साथ 23960.60 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, 5 नवंबर को सेंसेक्स में 2,008.61 अंकों का जोरदार उछाल आया और यह 79,310.01 अंक पर बंद हुआ। इसमें निफ्टी भी कहां पीछे रहने वाला, वह भी उछलकर 24536.60 पर जा पहुंचा।

6 नवंबर को 81 हजार के पार पहुंचा सेंसेक्स और निफ्टी 25000 के करीब तेजी का सिलसिला 6 नवंबर को भी जारी रहा। इस दिन सेंसेक्स 1,718.01 अंक की छलांग लगाकर 81,028.02 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 24986.40 पर बंद होने में कामयाब रहा। इसके बाद 19 और 20 नवंबर को भी सेंसेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। 19 नवंबर को यह 989.94 अंक और 20 नवंबर को 897.96 अंक चढ़ा। जबकि, निफ्टी में तेजी रही।

23 नवंबर को एक दिन में 1,484 अंक टूटा लगातार मजबूती के बाद 23 नवंबर को सेंसेक्स में तेज बिकवाली देखने को मिली। इस दिन सेंसेक्स 1,483.72 अंक यानी 1.77 फीसदी गिरकर 82,435.99 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,662.96 अंक तक पहुंचा था, लेकिन ऊपरी स्तर से भारी गिरावट के चलते बाजार ने अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी। दिन के दौरान सेंसेक्स में 2,267 अंकों से अधिक का उतार-चढ़ाव रहा।

शेयर बाजार में क्यों चल रही तेजी आंधी घरेलू शेयर बाजार में तेजी की आंधी चलने की मुख्य वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी है। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में निवेश 14.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह संकेत है कि विदेशी निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों से पैसा निकालकर भारत जैसे दूसरे बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं।

दूसरे कारण की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट है। ब्रेंट क्रूड का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। नवंबर में अब तक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 23 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। इससे महंगाई का दबाव कम होने और कंपनियों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है।

तीसरा कारण है रुपये की मजबूती, जिससे बाजार का भरोसा बढ़ाया। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब 92.75 के स्तर पर पहुंच गया है। मजबूत रुपया और सस्ता कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माने जाते हैं।