शेयर बाजार में गिरावट का दौर खत्म! 1 लाख के पार जाएगा सेंसेक्स, मॉर्गन स्टेनली की बड़ी भविष्यवाणी

Stock Market Outlook: वैश्विक वित्तीय दिग्गज मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में हालिया सुधार अब समाप्त हो चुका है। उनके अनुसार, जिन कारणों से भारत का बाजार अन्य उभरते बाजारों (Emerging Markets - EMs) की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा था, वे अब पलट रहे हैं।

तीन संभावित आउटलुक मॉर्गन स्टेनली ने सेंसेक्स के लिए तीन संभावित परिदृश्य पेश किए हैं।

1. बुल केस — 30% संभावना सेंसेक्स 1,00,000 अंकों तक पहुंच सकता है (जून 2026 तक)।

2. बेस केस— 50% संभावना सेंसेक्स लगभग 89,000 अंकों तक जा सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब 6.6% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

3. बेयर केस — 20% संभावना सेंसेक्स 70,000 अंकों तक गिर सकता है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 16% की गिरावट।

मॉर्गन स्टेनली के हैं ये 10 स्टॉक्स फेवरिट रिपोर्ट में जिन शेयरों पर मॉर्गन स्टेनली का भरोसा सबसे ज्यादा है, वे हैं:

1. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki)

2. ट्रेंट (Trent)

3. टाइटन कंपनी (Titan Company)

4. वरुण बेवरेजेस (Varun Beverages)

5. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL)

6. बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance)

7. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

8. लार्सन एंड टुब्रो (L&T)

9. अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement)

10. कोफोर्ज (Coforge)

भारतीय बाजार का ट्रांजिशन मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां मैक्रोइकॉनॉमिक फैक्टर्स मुख्य भूमिका निभाएंगे और स्टॉक-पिकिंग की अहमियत घटेगी। रिपोर्ट के लेखक ऋधम देसाई (Ridham Desai) और नयनत पारिख (Nayant Parekh) ने लिखा है कि भारत का विकास चक्र अब तेजी पकड़ने वाला है।

विकास की रफ्तार क्यों बढ़ेगी? मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार मिलकर एक reflation effort चला रहे हैं — यानी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे- ब्याज दरों में कटौती, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कटौती, बैंकिंग नियमों में ढील, सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाना, सरकारी पूंजीगत व्यय (Capex) का अग्रिम वितरण, ₹1.5 लाख करोड़ तक के जीएसटी (GST) दर कटौती। इसके साथ, चीन के साथ संबंधों में सुधार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) की संभावना भी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के बाद का 'हॉकिश मैक्रो सेटअप' अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और अक्टूबर में सापेक्ष मूल्यांकन में सुधार के बाद बाजार ने संभवतः 'तल छू लिया है।'

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत संरचना मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, भारत के जीडीपी में तेल पर निर्भरता घट रही है। निर्यात, विशेषकर सेवाओं का हिस्सा, तेजी से बढ़ रहा है और वित्तीय अनुशासन कायम है। इन कारणों से देश में बचत-असंतुलन घट रहा है, जिससे दीर्घकाल में वास्तविक ब्याज दरें कम रहेंगी। रिपोर्ट कहती है कि सप्लाई साइड और नीतिगत स्थिरता के चलते मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव भी घटेगा, जिससे ब्याज दरें और विकास दर दोनों स्थिर रहेंगे।