अगले साल 1 लाख अंक के पार सेंसेक्स, 30 हजारी बनेगा निफ्टी...ब्रोकरेज का अनुमान

मुख्य बातें

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव नतीजे के बाद भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से तूफानी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। दिवाली से ठीक पहले सेंसेक्स एक बार फिर से 81 हजार अंक के स्तर को पार कर गया है तो निफ्टी भी 25 हजार अंक के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, इन दोनों ही इंडेक्स में अभी बड़े उछाल का अनुमान है।

1 लाख के पार जाएगा सेंसेक्स? आनंद राठी के AVP (इक्विटी रिसर्च) गणेश डोंगरे का मानना है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने पिछले दो वर्षों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार को मजबूत सहारा दिया है। अब वैश्विक माहौल सुधरने और विदेशी निवेशकों की उभरते बाजारों में वापसी की उम्मीद के बीच निफ्टी में कम से कम 20 फीसदी की तेजी आ सकती है। गणेश डोंगरे ने बताया कि अगली दिवाली तक निफ्टी 30,000 अंक के ऊपर पहुंच सकता है। मतलब ये कि अभी के हिसाब से अगले एक साल में निफ्टी में 5000 अंक तक की तेजी आ सकती है। वहीं, सेंसेक्स को लेकर गणेश डोंगरे का अनुमान है कि सामान्य स्थिति में यह 90,000 अंक के पार जा सकता है जबकि तेजी के अनुकूल माहौल में सेंसेक्स का स्तर 1,05,000 अंक तक पहुंच सकता है। अनुमान के आधार पर देखें तो सेंसेक्स अभी 20 हजार अंक से ज्यादा उछल सकता है। पिछले साल दिसंबर में सेंसेक्स 86,159.02 अंक तक गया था। यह सेंसेक्स इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है।

क्या है वजह? गणेश डोंगरे का मानना है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय शेयर बाजार का रुझान मजबूत हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार और डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव आया है।

डॉलर पर दबाव बढ़ा है तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी सहारा दिया है। इसके अलावा, बॉन्ड को लेकर निवेशकों का रुझान कम होने की उम्मीद है। इससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का पैसा भारतीय बाजार में आने की संभावना बढ़ेगी।

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल बीते शुक्रवार को बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,718.01 अंक यानी 2.17 प्रतिशत चढ़कर दिन के उच्चतम स्तर 81,028.02 अंक पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 493.75 अंक यानी 2.01 प्रतिशत की तगड़ी बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर 25,030.35 अंक पर बंद हुआ। यह निफ्टी का नौ महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है।