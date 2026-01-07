धनतेरस-दिवाली की सेल से मालामाल हुई कंपनी, शेयर में उछाल, अब वैलेंटाइन डे की तैयारी

Hindustan Hindi News
Senco Gold Share Price:  सेनको गोल्ड लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को करीब 12% तक की बढ़त देखी गई। तीसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री और रेवेन्यू में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 51% की वृद्धि हुई। कंपनी आगामी शादी के मौसम, वैलेंटाइन डे और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी कर रही है। 

Jan 07, 2026 10:40 am IST
Senco Gold Share Price: सेनको गोल्ड लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 7 जनवरी को करीब 12% तक की बढ़त देखी गई। यह उछाल कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और पहले नौ महीनों के बिजनेस अपडेट जारी करने के बाद आया। बुधवार को बाजार खुलने के तुरंत बाद सेनको गोल्ड के शेयर 11.6% बढ़कर 360.75 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। हालांकि, पिछले एक साल में इस स्टॉक में 38% की गिरावट दर्ज की गई है।

तिमाही और नौ महीने के परिणाम

तीसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री और रेवेन्यू में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 51% की वृद्धि हुई। पिछली दो तिमाहियों में यह वृद्धि क्रमशः 6.5% और 28% रही थी। वित्तीय वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में रेवेन्यू में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पिछले 12 महीने का रेवेन्यू

कंपनी ने बताया कि पिछले बारह महीनों में उसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो लगातार वार्षिक वृद्धि, वफादार ग्राहक आधार और ब्रांड की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

रिटेल बिजनेस और स्टोर बढ़ा

दिसंबर तिमाही में खुदरा व्यापार 49% बढ़ा, जबकि समान स्टोर की बिक्री में 39% की वृद्धि हुई। पहले नौ महीनों में समान स्टोर की बिक्री में 21% की वृद्धि दर्ज की गई।

वृद्धि के कारण

यह वृद्धि धनतेरस और दिवाली के दौरान चलाए गए टार्गेटेड फेस्टिवल ट्राइव, नए डिजाइन लॉन्च, ग्राहकों के साथ गहन संपर्क, शादी के मौसम की खरीदारी और दूसरी तिमाही की मांग का उत्सव सीजन में शिफ्ट होने के कारण हुई।

हीरे के जेवरात की बिक्री

हीरे के जेवरात की बिक्री ने भी तीसरी तिमाही में गति बनाए रखी और पिछले वर्ष की तुलना में 36% की वृद्धि दर्ज की। पहले नौ महीनों में यह वृद्धि 34% रही।

स्टोर का विस्तार

सेनको गोल्ड ने तीसरी तिमाही में चार नए फ्रेंचाइजी शोरूम खोले, जिससे उनकी कुल संख्या 196 हो गई। पहले नौ महीनों में कंपनी ने 11 फ्रेंचाइजी और पांच कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर लॉन्च किए। तीसरी तिमाही में खुले नए फ्रेंचाइजी शोरूम हजारीबाग, इटावा, बर्दवान और बीकानेर में स्थित हैं।

सोने की कीमतों में तेजी

सोने की कीमतों में तीसरी तिमाही में लगातार वृद्धि जारी रही, जो औसतन पिछली तिमाही की तुलना में 23% और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 65% अधिक रही।

सेनको गोल्ड ने कहा कि उसने दिसंबर तिमाही में उत्सव की मांग का सफलतापूर्वक सामना किया और बढ़ती सोने की कीमतों के कारण अपने स्टॉक को हल्के और बजट-अनुकूल उत्पादों की ओर ऑप्टिमाइज करना जारी रखा।

आगामी योजनाएं

कंपनी आगामी शादी के मौसम, वैलेंटाइन डे और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी कर रही है। वह स्टड कैटेगरी (जड़ाऊ जेवर) में 18-20% वृद्धि के लक्ष्य के साथ विशेष संग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2026 में 20 नए शोरूम खोलने के अपने वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है, और 200 शोरूम के मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए तीन से चार और शोरूम खोले जाएंगे।

वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य

पहले नौ महीनों में 31% वृद्धि के आधार पर कंपनी को विश्वास है कि वह वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 25% से अधिक की वृद्धि हासिल करेगी।

