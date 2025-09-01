एक्सपर्ट को उम्मीद ₹1000 के पार जाएगा यह सेमीकंडक्टर स्टॉक, मिला ओवरवेट रेटिंग

CG Power Share Price: लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मोटार रिटर्न देने वाली कंपनी सीजी पावर लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 4.60 प्रतिशत की उछाल के साथ बंद हुए थे। इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

CG Power Share Price: लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मोटार रिटर्न देने वाली कंपनी सीजी पावर लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 4.60 प्रतिशत की उछाल के साथ बंद हुए थे। इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। बता दें, सीजी पावर ने बीते हफ्ते एक बड़ी खबर साझा की थी।

क्या है वो खबर? सीजी पावर ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उन्होंने गुजरात में एक एसेंबली और टेस्टिंग सेंटर लॉन्च किया है। इसी खबर ने शुक्रवार को शेयरों में तेजी लाई थी। बता दें, भारत सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर पर इस समय खूब है।

ब्रोकरेज ने दी है ओवरवेट रेटिंग सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस Morgan Stanley ने सीजी पावर लिमिटेड को ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 1044 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है।

बीता एक साल रहा कठिनाईयों से भरा पिछले 6 महीने में यह मल्टीबैगर स्टॉक 21 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 0.94 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, यह सेंसेक्स इंडेक्स की 2.83 प्रतिशत की गिरावट से कम है। कंपनी का 52 वीक हाई 874.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 518.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1,09,301.10 करोड़ रुपये का है।

3 साल में सीजी पावर लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 213 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 3113 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 102 प्रतिशत की उछाल दर्ज हुई है।