सीधे 50% चढ़ गया सेमिकंडक्टर कंपनी का यह शेयर, इस खबर का असर

Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Semiconductor company Wolfspeed Inc share surges 50 percent today after this update

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:46 PM
अमेरिकी सेमिकंडक्टर निर्माता वोल्फस्पीड इंक (Wolfspeed Inc.) के शेयर मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) में प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 50% से अधिक बढ़ गए थे। यह उछाल कंपनी के Chapter 11 दिवालियापन प्रक्रिया से सफलतापूर्वक बाहर आने के बाद आया। कंपनी के CEO रॉबर्ट फ्यूरले ने सोमवार को कहा कि वोल्फस्पीड ने अपनी त्वरित पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है।

क्या है डिटेल

वोल्फस्पीड सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) और गैलियम नाइट्राइड (GaN) जैसे मटीरियल का उपयोग करते हुए वाइड-बैंडगैप सेमीकंडक्टर विकसित और निर्मित करता है। CEO ने कहा कि कंपनी AI, इलेक्ट्रिक वाहनों, औद्योगिक और ऊर्जा बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो सिलिकॉन कार्बाइड की क्षमता को तेजी से पहचान रहे हैं।

शेयरों के हाल

शेयर मार्केट में ट्रेंड की बात करें तो, प्री-मार्केट सत्र में शेयर 50% से अधिक बढ़कर पिछले बंद मूल्य 22.10 डॉलर तक पहुंच गए। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर 65% से अधिक गिर चुके थे, लेकिन पिछले एक साल में 127%, और इस साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 233% की बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 1,613% और हाल के पांच अमेरिकी बाज़ार सत्रों में 877% से अधिक का जबरदस्त उछाल देखा।

क्या है मामला

वोल्फस्पीड ने जून 2025 में अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और अमेरिकी व्यापार नीति में बदलाव के चलते दिवालियापन (Chapter 11) के लिए आवेदन किया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी कुल देनदारी में लगभग 70% की कमी की और नेतृत्व संरचना में बदलाव किया। कंपनी ने सभी पुराने शेयर रद्द कर केवल 1.3 मिलियन नए शेयर जारी किए, जिससे पुराने शेयरधारकों को कम से कम हिस्सेदारी मिली। इस पुनर्गठन के बाद कंपनी अब वित्तीय रूप से मजबूत स्थिति में है और नए निवेशकों के लिए अवसर प्रस्तुत कर रही है।

