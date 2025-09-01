19 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹11 पर पहुंचा शेयर, अब 3 सितंबर अहम दिन

अप्रैल 2024 में लगे ₹2.71 के लो से अब तक शेयर ने करीब 312% की जबरदस्त बढ़त दी है। एक साल में 137% और पिछले पांच सालों में 343% की छलांग लगाकर कंपनी ने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। अगस्त महीने में ही स्टॉक ने 39% की तेजी दिखाई और लगातार छठे महीने मजबूत अपट्रेंड बनाए रखा।

Sellwin Traders Share: मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक सेलविन ट्रेडर्स ने एक बार फिर निवेशकों को चौंका दिया है। सोमवार, 1 सितंबर को शेयर 2% अपर सर्किट लगाकर ₹11.17 पर पहुंच गया, जो इसका नया 52-सप्ताह का हाई है। यह लगातार 19वां ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक अपर सर्किट में है। अप्रैल 2024 में लगे ₹2.71 के लो से अब तक शेयर ने करीब 312% की जबरदस्त बढ़त दी है। एक साल में 137% और पिछले पांच सालों में 343% की छलांग लगाकर कंपनी ने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। अगस्त महीने में ही स्टॉक ने 39% की तेजी दिखाई और लगातार छठे महीने मजबूत अपट्रेंड बनाए रखा।

अब कंपनी बोर्ड की बैठक 3 सितंबर को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, सेलविन ट्रेडर्स ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसका निदेशक मंडल बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को अंधेरी (पश्चिम), मुंबई स्थित अपने कार्यालय में एक बैठक आयोजित करेगा। बैठक के एजेंडे में कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख और समय को अंतिम रूप देना शामिल है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य आभासी माध्यमों से आयोजित की जाएगी।