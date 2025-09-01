19 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹11 पर पहुंचा शेयर, अब 3 सितंबर अहम दिन
अप्रैल 2024 में लगे ₹2.71 के लो से अब तक शेयर ने करीब 312% की जबरदस्त बढ़त दी है। एक साल में 137% और पिछले पांच सालों में 343% की छलांग लगाकर कंपनी ने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। अगस्त महीने में ही स्टॉक ने 39% की तेजी दिखाई और लगातार छठे महीने मजबूत अपट्रेंड बनाए रखा।
अब कंपनी बोर्ड की बैठक 3 सितंबर को
एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, सेलविन ट्रेडर्स ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसका निदेशक मंडल बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को अंधेरी (पश्चिम), मुंबई स्थित अपने कार्यालय में एक बैठक आयोजित करेगा। बैठक के एजेंडे में कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख और समय को अंतिम रूप देना शामिल है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य आभासी माध्यमों से आयोजित की जाएगी।
कंपनी ने किया था यह ऐलान
सेलविन ट्रेडर्स ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि उसने एक इक्विटी सौदे के माध्यम से अमेरिकी-स्थित बुनियादी ढांचा और निर्माण कंपनी शिवम कॉन्ट्रैक्टिंग इंक (एससीआई) में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, सेलविन ट्रेडर्स 60 प्रतिशत अधिग्रहण को पूरा करने के लिए शिवम कॉन्ट्रैक्टिंग को ₹18 प्रति शेयर से कम कीमत पर शेयर जारी करेगा।