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सोने के हर गहने को अब मिलेगी अलग पहचान संख्या, हॉलमार्किंग को और सख्त करने जा रही सरकार

Apr 06, 2026 10:14 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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How to Check Purity of Gold: सोने की शुद्धता में गड़बड़ी और हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार हॉलमार्किंग व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत अब हर सोने के गहने को एक अलग पहचान संख्या दी जाएगी। पेश है हिन्दुस्तान की विशेष रिपोर्ट…

सोने के हर गहने को अब मिलेगी अलग पहचान संख्या, हॉलमार्किंग को और सख्त करने जा रही सरकार

How to Check Purity of Gold: सोने की शुद्धता में गड़बड़ी और हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार हॉलमार्किंग व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत अब हर सोने के गहने को एक अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जो केवल उसी गहने के लिए होगी और दोबारा किसी दूसरे गहने पर इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। इससे ग्राहकों को असली और सही शुद्धता वाला सोना मिलने में मदद मिलेगी। पेश है हिन्दुस्तान की विशेष रिपोर्ट…

फिलहाल देश के 400 जिलों में हॉलमार्क यूनिक आईडी (HUID) सिस्टम लागू है, जिसमें हर गहने को एक विशेष नंबर दिया जाता है। लेकिन सरकार को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ मामलों में एक ही नंबर कई गहनों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ग्राहक को जिस शुद्धता का सोना बताया जाता है, जांच में कई बार उतना शुद्ध नहीं पाया गया। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी मानी जाती है। इसी समस्या को रोकने के लिए सरकार अब नई और सख्त व्यवस्था लागू करने जा रही है।

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25 जिलों में सफल परीक्षण: सरकार ने इस नई व्यवस्था का परीक्षण पहले 25 जिलों में किया था। इस दौरान हॉलमार्क वाले हर गहने की फोटो, वजन और अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की गई थी।

घर बैठे ऐसे चेक करें सोना असली है नकली

हॉलमार्क जरूर देखें: सोना खरीदते समय हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क चेक करें। असली हॉलमार्क पर BIS का तिकोना निशान, शुद्धता (जैसे 22K/916) और हॉलमार्किंग सेंटर का कोड साफ लिखा होता है। बिना हॉलमार्क वाला सोना खरीदने से बचें।

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एसिड टेस्ट: सोने की सतह पर हल्का सा खरोंच लगाकर उस पर नाइट्रिक एसिड की एक बूंद डालें। अगर रंग हरा हो जाए तो सोना नकली हो सकता है। असली सोने पर कोई असर नहीं पड़ता।

चुंबक टेस्ट: असली सोना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। अगर आपका सोना मैग्नेट से चिपकने लगे, तो उसमें मिलावट होने की संभावना है।

पानी में डालकर जांचें: सोना पानी में डालने पर हमेशा डूब जाता है। अगर वह तैरने लगे या ऊपर रहे, तो समझ लें कि सोना शुद्ध नहीं है।

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कीमत और कैरेट से पहचानें: सोने की कीमत उसके कैरेट पर निर्भर करती है। 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट ज्वैलरी के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सस्ता सोना मिलने पर सावधान रहें। यह नकली या कम शुद्धता वाला हो सकता है।

विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें: हमेशा भरोसेमंद ज्वैलर्स से ही सोना खरीदें। अच्छे शोरूम बिल, हॉलमार्क और अन्य जरूरी प्रमाण देते हैं, जिससे भविष्य में बेचते समय नुकसान नहीं होता।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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