मुख्य बातें

अमेरिकी बायोफार्मा कंपनी सेलास लाइफ साइंसेज (Sellas Life Sciences) के शेयरों में मंगलवार, 17 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी की एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन के लेट-स्टेज ट्रायल के नतीजे पॉजिटिव आने के बाद शेयर एक ही कारोबारी दिन में156% उछल गया। कारोबार के दौरान शेयर की तेजी एक समय 233% तक पहुंच गई थी। यह 2020 के बाद कंपनी के शेयरों में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। कंपनी ने ब्लड कैंसर के एक गंभीर AML (Acute Myeloid Leukemia) के मरीजों पर अपनी वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक नतीजे जारी किए हैं। इस खबर के बाद निवेशकों ने शेयर में जमकर खरीदारी की, जिससे इसका भाव तेजी से ऊपर चला गया।

कैंसर के मरीजों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल

न्यूयॉर्क की कंपनी सेलास लाइफ साइंसेज (Sellas Life Sciences) ने बताया कि उसकी एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन GPS (Galinpepimut-S) ने मरीजों के जीवित रहने की अवधि बढ़ाने में पॉजिटिव नतीजे दिखाए हैं। कंपनी के मुताबिक, इस वैक्सीन से इलाज कराने वाले मरीजों में दूसरे उपलब्ध उपचारों की तुलना में मृत्यु का जोखिम 41% कम पाया गया।

ट्रायल के आंकड़ों में वैक्सीन लेने वाले मरीजों की औसत जीवित रहने की अवधि (Median Overall Survival) 24 महीने रही, जबकि अन्य उपलब्ध इलाज लेने वाले मरीजों में यह अवधि 15 महीने से भी कम थी। इन नतीजों ने कंपनी की वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि, यह अभी एक जांच के चरण में चल रही दवा है और इसे नियमित इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिलना बाकी है।

ट्रायल के नतीजों के बाद शेयर बेचकर जुटाएगी 150 मिलियन डॉलर

शेयर में जबरदस्त तेजी आने के कुछ ही समय बाद सेलास लाइफ साइंसेज (Sellas Life Sciences) ने 150 मिलियन डॉलर के शेयर जारी कर रकम जुटाने की घोषणा की। इस शेयर बिक्री की प्रक्रिया JPMorgan और TD Cowen के जरिए की जाएगी। इस घोषणा का असर शेयर पर उल्टा पड़ा और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में कंपनी का शेयर करीब 12% टूट गया। आमतौर पर जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती है, तो बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। इससे मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी में डाइल्यूशन यानी प्रतिशत हिस्सेदारी कम हो सकती है। इसी वजह से निवेशक फंड जुटाने की घोषणा पर सतर्क हो सकते हैं।

कैंसर वैक्सीन को लेकर बढ़ रही उम्मीदें

Sellas की वैक्सीन के नतीजों ने कैंसर के इलाज में वैक्सीन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को लेकर चर्चा फिर तेज कर दी है। इससे पहले Moderna और Merck की ओर से मेलानोमा (त्वचा कैंसर) को टारगेट करने वाली वैक्सीन पर किए गए प्रयासों ने भी इस सेक्टर में उम्मीद जगाई थी। अलायंस ग्लोबल पार्टनर्स (Alliance Global Partners) के एनालिस्ट जेम्स मॉलोय (James Molloy) ने इन नतीजों को काफी महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना है कि GPS वैक्सीन सफल रहती है और नियामकीय मंजूरी हासिल करती है, तो यह AML मरीजों के इलाज का एक नया विकल्प बन सकती है। उन्होंने यह भी संभावना जताई कि भविष्य में यह बीमारी के इलाज का प्रमुख तरीका बन सकती है। हालांकि, किसी भी दवा को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बनने के लिए ट्रायल के नतीजों, सेफ्टी, प्रभावशीलता और नियामकीय मंजूरी जैसे कई पहलुओं से गुजरना होता है।

शेयर में तेजी के बावजूद गिरावट की आशंका ?

सेलास लाइफ साइंसेज (Sellas Life Sciences) के शेयर में इतनी बड़ी तेजी के बावजूद बाजार में कंपनी को लेकर पूरी तरह सकारात्मक माहौल नहीं है। S3 पार्टनर्स के आंकड़ों के मुताबिक, तेजी के बाद कंपनी के फ्री फ्लोट शेयरों में शॉर्ट इंटरेस्ट बढ़कर 29% हो गया। शॉर्ट इंटरेस्ट का मतलब उन शेयरों से है, जिन पर निवेशकों ने कीमत गिरने की उम्मीद में शॉर्ट सेलिंग की पोजिशन ली है। इतनी बड़ी शॉर्ट पोजिशन बताती है कि कुछ निवेशक अब भी कंपनी के शेयर में गिरावट की संभावना देख रहे हैं। ऐसे शेयरों में उतार-चढ़ाव काफी तेज हो सकता है।

कैसे काम करती है Sellas की कैंसर वैक्सीन?

Sellas की Galinpepimut-S वैक्सीन एक रेडी-टू-यूज यानी पहले से तैयार वैक्सीन है। इसमें सिंथेटिक पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को WT1 नाम के प्रोटीन के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। WT1 प्रोटीन एक्यूट मायलॉइड ल्यूकेमिया के अधिकांश मामलों में पाया जाता है। वैक्सीन का उद्देश्य मरीज के इम्यून सिस्टम को इस प्रोटीन की पहचान कर कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए सक्रिय करना है। इस वैक्सीन को मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) के शोधकर्ताओं ने विकसित किया था, बाद में 2014 में इस संस्थान ने वैक्सीन के अधिकार Sellas को लाइसेंस दे दिए थे।